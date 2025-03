10 вариантов, с чем и как совмещать яйца: рацион для похудения

Яйца — это отличный источник витаминов, антиоксидантов и здоровых жиров. Однако чтобы не испортить этот продукт и получать из него максимум пользы, следует избегать некоторых ингредиентов, например обработанного мяса и рафинированных углеводов.

Чтобы полезный завтрак не превратился в калорийную ловушку, дополняйте яйца продуктами, которые поддерживают метаболизм и способствуют сжиганию жира. С чем употреблять яйца и какие продукты дополняют их полезные свойства, рассказали в Eat This, Not That

Яйца с авокадо

Авокадо содержит полезные жиры, которые способствуют сжиганию жира на животе и ускоряют метаболизм. Это придает энергии для тренировок и помогает лучше контролировать вес. Начинайте утро с такого сочетания, чтобы активизировать обмен веществ и тратить больше калорий в течение дня.

Яйца и кайенский перец

Кайенский перец ускоряет метаболизм и помогает сжигать жир, одновременно уменьшая аппетит. Достаточно щепотки, чтобы сделать блюдо более острым и эффективным для похудения. Добавьте его к яйцам, чтобы получить максимум пользы без лишних калорий.

Яйца, жаренные на кокосовом масле

Готовьте яйца на кокосовом масле вместо привычного масла, поскольку это поможет сжигать больше калорий. Исследования показывают, что 30 мл кокосового масла в день способствуют уменьшению обхвата талии, а потому, чтобы заметить результаты, готовьте утреннюю яичницу на этом масле.

Яйца с фасолью

Добавьте к завтраку черную фасоль — она богата белком и растворимой клетчаткой, что помогает контролировать аппетит и способствует похудению. Исследования показывают, что увеличение клетчатки в рационе может уменьшить жир на животе, а потому включайте больше таких продуктов, чтобы оставаться сытыми и поддерживать здоровый вес.

Яйца и фарш из филе индейки

Замените бекон и колбасу на индюшиный фарш — он содержит меньше жира и больше белка. Всего 15 граммов дают 11 грамм белка и всего 83 ккал. К тому же индейка богата омега-3, что улучшает работу мозга и помогает контролировать вес.

Овсянка

Сочетайте яйца с овсянкой, чтобы поддержать метаболизм и контроль аппетита. Она содержит устойчивый крахмал, который медленно усваивается, уменьшает чувство голода и способствует сжиганию калорий. Кроме того, всего 5% такого крахмала может значительно ускорить метаболизм.

Яйцо с болгарским перцем

Добавляйте болгарский перец в яйца, чтобы улучшить метаболизм и поддержать похудение. В нем вдвое больше витамина С, чем в апельсине, что помогает сжигать жир и поддерживать энергию. Идеальным вариантом для завтрака может стать шакшука из помидоров, перца, лука и специй.

Жареные яйца со шпинатом

Добавляя шпинат к яйцам, вы получаете лишь несколько калорий, но при этом значительное количество питательных веществ. Шпинат богат железом, которое поддерживает рост мышц и укрепление организма. Кроме того, его соединения могут снижать аппетит, что поможет избежать лишних перекусов.

Яйца и грейпфрут

Перед основной едой попробуйте съесть половину грейпфрута. Это поможет уменьшить жир на животе, снизить уровень холестерина и поддержать метаболизм, что способствует похудению и здоровью. Со временем вы можете заметить уменьшение объемов талии и улучшение общего самочувствия.

Яйца и чай

Постоянный стресс может повлиять на ваш вес, поскольку гормоны стресса накапливают жир. Чтобы поддерживать баланс, попробуйте начать день с чашки чая и яиц. Чай поможет снизить уровень стресса, ускорит метаболизм и поможет сжигать жир, способствуя похудению.

Ранее OBOZ.UA рассказал, об интересных фактах и преимуществах яиц.

