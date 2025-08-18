УкраїнськаУКР
Как заснуть за 2 минуты: популярный метод, покоривший TikTok

Многие люди сталкиваются с трудностями во время засыпания, даже если очень устали. Постоянные мысли, волнения и напряжение не позволяют расслабиться и получить полноценный отдых.

В TikTok приобрел популярность простой военный метод, который помогает заснуть всего за 2 минуты. Этот лайфхак уже проверили тысячи пользователей, и многие утверждают, что он действительно работает, пишет eatthis.com.

Что помогает создать идеальные условия для сна?

Специалисты Фонда сна советуют обращать внимание на атмосферу спальни. Тишина и покой, удобный матрас, приятная подушка, качественное белье и одеяла – все это имеет значение. Для многих полезным оказываются эфирные масла, например лаванда. Важным является и микроклимат: температура должна быть комфортной. Национальный институт старения рекомендует еще несколько правил – соблюдение стабильного графика отдыха, легкий ужин вместо поздних обильных трапез, вечерние ритуалы для расслабления и приглушенное освещение перед сном.

"Военная" техника, ставшая хитом в TikTok

В TikTok активно обсуждают способ, который помогает заснуть буквально за считанные минуты. Популяризировал его блогер Джастин Агустин, чей ролик набрал почти 6 миллионов просмотров. Он называет методику "невероятной", и с этим сложно не согласиться.

Если вам трудно быстро погрузиться в сон, эта практика может стать настоящим открытием: она обещает засыпание примерно за 2 минуты. Именно благодаря своей простоте и результативности техника и получила такую популярность.

Как правильно выполнять методику?

Агустин объясняет: "Эту технику создали в военной среде, чтобы солдаты могли засыпать в любых условиях – даже на поле боя, где шумно и дискомфортно. Для военного сон – критически важен".

Инструкция выглядит так:

  1. Ложитесь на спину и постепенно расслабляйте все тело сверху вниз – от головы до стоп.
  2. Сначала снимите напряжение со лба, затем расслабьте глаза, щеки и челюсть.
  3. Сосредоточьтесь на дыхании.
  4. Продолжайте расслаблять плечи, грудь и нижнюю часть тела.
  5. Представьте, что приятное тепло от сердца постепенно разливается к кончикам пальцев ног.

Когда тело отпускает напряжение, важно очистить голову от посторонних мыслей. Агустин советует представить одну из двух картин:

  • вы лежите в каноэ на тихом озере, а над вами лишь чистое голубое небо;
  • вы отдыхаете в черном бархатном гамаке, полностью погруженные в темноту.

Если в сознание закрадываются другие мысли, повторяйте фразу: "не думай, не думай, не думай" в течение 10 секунд.

Ключ к результату – регулярность

Чтобы техника сработала, ее нужно практиковать каждый вечер в течение шести недель. Со временем организм "привыкнет", и вы сможете засыпать всего за две минуты.

