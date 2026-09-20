Как живут люди, которым за 100 лет: простые привычки для здорового старения

Долголетие зависит не только от генетики, но и от повседневных привычек, в частности от питания и уровня физической активности. Исследователи обратили внимание на регионы мира, где люди необычно часто доживают до 100 лет и старше.

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Эти территории получили название "голубые зоны", а их жителей годами изучали, чтобы понять секреты здорового старения. Оказалось, что их объединяют несколько простых принципов, касающихся питания, движения, отдыха и социальной жизни, пишет eatthis.com.

Исследователи на протяжении многих лет изучали образ жизни жителей так называемых "голубых зон" – территорий с высокой концентрацией долгожителей. К ним относятся Окинава в Японии, Лома-Линда в США, Никоя в Коста-Рике, Икария в Греции и Сардиния в Италии.

Несмотря на различия в культуре и традициях, в этих сообществах обнаружили немало схожих привычек. Они касаются не только питания, но и физической активности, отдыха, социальных связей и отношения к жизни.

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Есть не до полного насыщения

Одна из известных привычек жителей Окинавы – правило 80%. Его суть заключается в том, чтобы заканчивать трапезу ещё до момента полного насыщения.

В "голубых зонах" также обычно не делают ужин самым обильным приемом пищи и не привыкают постоянно перекусывать в течение дня. Такой подход помогает контролировать общее количество потребляемой пищи.

Основу рациона составляют растительные продукты

Питание долгожителей преимущественно основано на овощах, бобовых, цельнозерновых продуктах, орехах и других растительных источниках пищи.

Мясо в этих регионах не является ежедневной основой рациона. По данным исследований, его могут употреблять лишь несколько раз в месяц. Значительную часть белка люди получают из фасоли, чечевицы, сои и других бобовых.

Алкоголь – не обязательная часть здорового образа жизни

В некоторых "голубых зонах" традиционно употребляют небольшое количество вина во время еды или в компании близких. Речь идет об умеренности, а не о регулярном или чрезмерном употреблении алкоголя.

В то же время алкоголь может повышать риски для здоровья, в частности влиять на артериальное давление и другие показатели. Поэтому начинать употреблять алкоголь ради потенциальной пользы для долголетия не рекомендуется.

Движение в течение всего дня

Для долгожителей физическая активность часто не выглядит как отдельная тренировка. Они просто много двигаются в повседневной жизни: ходят пешком, работают в саду, занимаются домашними делами или передвигаются на велосипеде.

Такой образ жизни предполагает регулярную, но естественную активность вместо длительного сидения в течение дня.

Забота не только о теле

Здоровое питание и движение – лишь часть образа жизни жителей "голубых зон". Важное место занимают семья, друзья, сообщество, ощущение цели и умение восстанавливаться после стресса.

Исследователи считают, что сочетание сбалансированного питания, ежедневной активности, крепких социальных связей и достаточного отдыха может быть важной составляющей здорового старения.

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