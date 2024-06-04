Предлагаются в больших сетях ресторанов: 10 низкокалорийных вариантов завтрака

Домашняя пища, например, блюда, приготовленные заранее, смузи, батончики или замороженные продукты, могут быть гораздо более полезными и дают больше контроля над ингредиентами. Однако, когда вы выходите на улицу, эти низкокалорийные завтраки в ресторанах могут помочь вам не отставать от ваших целей по здоровью. Eatthis подготовил десять лучших вариантов низкокалорийных завтраков в крупных сетях ресторанов.

1. Denny's Fit Slam

Это богатое белками блюдо состоит из яичных белков, бекона из индейки, шпината, помидоров, фруктов и английской булочки. Приблизительно 450 калорий, это сытный и здоровый вариант.

2. Вегетарианский омлет с яичным белком из песто

Насыщенный овощами, приправленный песто и авокадо, этот омлет содержит полезные жиры и хороший баланс питательных веществ. Сочетайте его с фруктами, чтобы получить полноценную пищу общей калорийностью около 480 калорий.

3. Скремблер

Яичница, овощи, сыр, фрукты и тосты составляют этот полезный завтрак, содержащий примерно 370 калорий. Подумайте о том, чтобы заменить тост на дополнительные фрукты и пропустить сыр, чтобы немного снизить количество калорий.

4. Яичный завтрак

Выберите простой завтрак из двух яиц с пшеничными тостами и ломтиками помидоров вместо хлопьев, чтобы сохранить низкую калорийность – около 410 калорий. Избегайте добавления джема и масла в тосты, а яичницу смажьте сальсой или острым соусом для улучшения вкуса.

5. Сэндвич с пахтой и бисквитом

Хотя это не самый питательный вариант, но если заказать этот сэндвич без мяса и с фруктами, то количество калорий не превысит 490. По желанию вы можете не класть сыр и наслаждаться им как бутербродом с открытой поверхностью, чтобы еще больше снизить калории, граммы. жира и углеводов.

6. Бисквитный завтрак

Выберите завтрак из печенья с ветчиной или беконом, а на гарнир добавьте ломтики помидора или фрукты, чтобы получить богатый питательными веществами завтрак общей калорийностью примерно 505 калорий. Если есть бутерброды с открытым лицом, можно еще больше снизить потребление калорий и жиров.

7. Еще один похудевший омлет из кафе

Приготовленный из яичных белков, козьего сыра и овощей, этот омлет является питательным и сытным вариантом, содержащим около 520 калорий. Сочетайте его с английской булочкой и фруктами, чтобы насладиться сбалансированной едой.

8. Оригинальный омлет со шпинатом, фетой и яичными белками

Замените блины этим насыщенным белками омлетом с разрывающимся от вкуса яичным белком. Включение шпината и помидоров добавляет клетчатки, а отказавшись от блинов и выбрав фрукты, вы сможете удержать калорийность блюда на уровне 350 калорий.

9. Яичница из двух яиц и колбасы из индейки

Два пирожка с колбасой из индейки с двумя яйцами и порцией свежих фруктов – это сытный завтрак, содержащий около 380 калорий. Отказавшись от тостов или печенья в пользу фруктов, вы можете еще больше снизить потребление калорий.

10. Авокадо, яичный белок, шпинат и сыр на мультизерновых баранках

Всего 350 калорий, но это очень сытный вариант с высоким содержанием белка и пищевых волокон. Не стесняйтесь добавлять дополнительный яичный белок, если вы хотите получить больше белка без значительного увеличения калорийности.

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