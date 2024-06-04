Предлагаются в больших сетях ресторанов: 10 низкокалорийных вариантов завтрака
Домашняя пища, например, блюда, приготовленные заранее, смузи, батончики или замороженные продукты, могут быть гораздо более полезными и дают больше контроля над ингредиентами. Однако, когда вы выходите на улицу, эти низкокалорийные завтраки в ресторанах могут помочь вам не отставать от ваших целей по здоровью. Eatthis подготовил десять лучших вариантов низкокалорийных завтраков в крупных сетях ресторанов.
1. Denny's Fit Slam
Это богатое белками блюдо состоит из яичных белков, бекона из индейки, шпината, помидоров, фруктов и английской булочки. Приблизительно 450 калорий, это сытный и здоровый вариант.
2. Вегетарианский омлет с яичным белком из песто
Насыщенный овощами, приправленный песто и авокадо, этот омлет содержит полезные жиры и хороший баланс питательных веществ. Сочетайте его с фруктами, чтобы получить полноценную пищу общей калорийностью около 480 калорий.
3. Скремблер
Яичница, овощи, сыр, фрукты и тосты составляют этот полезный завтрак, содержащий примерно 370 калорий. Подумайте о том, чтобы заменить тост на дополнительные фрукты и пропустить сыр, чтобы немного снизить количество калорий.
4. Яичный завтрак
Выберите простой завтрак из двух яиц с пшеничными тостами и ломтиками помидоров вместо хлопьев, чтобы сохранить низкую калорийность – около 410 калорий. Избегайте добавления джема и масла в тосты, а яичницу смажьте сальсой или острым соусом для улучшения вкуса.
5. Сэндвич с пахтой и бисквитом
Хотя это не самый питательный вариант, но если заказать этот сэндвич без мяса и с фруктами, то количество калорий не превысит 490. По желанию вы можете не класть сыр и наслаждаться им как бутербродом с открытой поверхностью, чтобы еще больше снизить калории, граммы. жира и углеводов.
6. Бисквитный завтрак
Выберите завтрак из печенья с ветчиной или беконом, а на гарнир добавьте ломтики помидора или фрукты, чтобы получить богатый питательными веществами завтрак общей калорийностью примерно 505 калорий. Если есть бутерброды с открытым лицом, можно еще больше снизить потребление калорий и жиров.
7. Еще один похудевший омлет из кафе
Приготовленный из яичных белков, козьего сыра и овощей, этот омлет является питательным и сытным вариантом, содержащим около 520 калорий. Сочетайте его с английской булочкой и фруктами, чтобы насладиться сбалансированной едой.
8. Оригинальный омлет со шпинатом, фетой и яичными белками
Замените блины этим насыщенным белками омлетом с разрывающимся от вкуса яичным белком. Включение шпината и помидоров добавляет клетчатки, а отказавшись от блинов и выбрав фрукты, вы сможете удержать калорийность блюда на уровне 350 калорий.
9. Яичница из двух яиц и колбасы из индейки
Два пирожка с колбасой из индейки с двумя яйцами и порцией свежих фруктов – это сытный завтрак, содержащий около 380 калорий. Отказавшись от тостов или печенья в пользу фруктов, вы можете еще больше снизить потребление калорий.
10. Авокадо, яичный белок, шпинат и сыр на мультизерновых баранках
Всего 350 калорий, но это очень сытный вариант с высоким содержанием белка и пищевых волокон. Не стесняйтесь добавлять дополнительный яичный белок, если вы хотите получить больше белка без значительного увеличения калорийности.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о преимуществах употребления овсяной каши на завтрак.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.