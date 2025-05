Какие диетические привычки могут стать причиной инсульта

Инсульт возникает из-за нарушения кровообращения в мозге, что может привести к серьезным последствиям, включая когнитивные нарушения и даже смерть. Однако риск инсульта не является неизбежной частью старения и хотя некоторые факторы риска, такие как генетика, невозможно изменить, большинство из них поддаются контролю.

Отказ от курения, здоровая диета, физическая активность и поддержание нормального веса значительно снижают риск инсульта, поэтому стоит пересмотреть свои привычки уже сегодня. На что стоит обратить внимание в своем рационе, чтобы уберечь себя от этого заболевания, рассказали в Eat This, Not That.

Употребление соленой пищи

Избыток соли в рационе повышает риск инсульта, особенно из-за влияния на артериальное давление. Чипсы, мясные нарезки, консервы и фастфуд содержат много натрия, что перегружает сосуды. Чтобы уменьшить риск, стоит ограничить потребление соленых продуктов и контролировать ежедневную норму натрия. Для этого, выбирайте свежие продукты и готовьте самостоятельно, заменяя соль специями.

Не употреблять бананов

Калий, в частности из бананов, помогает снизить артериальное давление, выводя избыток натрия, что уменьшает риск инсульта. Его также много в фасоли, свекле, картофеле, шпинате и томатном соусе. Поскольку организм не производит калий самостоятельно, важно получать его из пищи. Добавьте больше овощей и бобовых в рацион, чтобы поддерживать здоровье сердца и сосудов.

Злоупотреблять обработанными продуктами

Диета, богатая фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами, снижает риск инсульта. Она вытесняет жирную и соленую обработанную пищу, которая вредит сосудам. Антиоксиданты в таких продуктах борются со свободными радикалами, что уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. А потому, добавляйте больше натуральных продуктов в рацион для здоровья сердца и сосудов.

Отдавать предпочтение магазинным заправкам к салатам

Хотя салат полезен, однако магазинные заправки к нему часто содержат рапсовое или соевое масло вместо полезного (оливкового). Выберите оливковое масло первого отжима, поскольку его мононенасыщенные жиры способствуют здоровью сосудов. А также, добавьте немного уксуса, чтобы получить простую, вкусную и полезную заправку.

Избегать рыбы в рационе

Если вы постоянно выбираете курицу, попробуйте иногда заменить ее на рыбу. Употребление рыбы хотя бы раз в месяц может способствовать снижению риска инсульта. Рыба содержит полезные жиры, которые поддерживают здоровье сосудов и мозга. А потому, такая замена булку является полезной практикой.

Злоупотреблять алкоголем

Один бокал вина в день — это нормально, но если регулярно выпивать полбутылки и больше, стоит пересмотреть свои привычки. Чрезмерное употребление алкоголя со временем повышает давление, что напрямую связано с риском инсульта. А потому, ограничьтесь 1 порцией в день для женщин и максимум 2 для мужчин.

