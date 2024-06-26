Какие существуют антиоксиданты: в каких источниках они содержатся

Антиоксиданты содержатся в некоторых продуктах, они полезны для здоровья. Поскольку защищают организм от окисляемого стресса, нейтрализуя свободные радикалы.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он отметил, что существует несколько типов антиоксидантов, каждый из них обладает уникальными свойствами.

Типы антиоксидантов:

Витамины – С, который содержит фрукты и овощи, помогает защитить клетки от окисляемого повреждения. В то время как Е играет решающую роль в защите липидов.

Минералы – селен помогает поддерживать защитную систему организма, а цинк поддерживает иммунную функцию.

Фитохимикаты – флавоноиды, полифенолы и каротиноиды, являются мощными антиоксидантами.

Ферменты – их организм самостоятельно производит, они играют немаловажную роль в нейтрализации свободных радикалов.

Источники антиоксидантов:

Фрукты – ягоды (черника, клубника, малина), цитрусовые (апельсины, лимоны) и виноград.

Овощи – темная листовая зелень (шпинат, капуста), брокколи, морковь и сладкий картофель.

Орехи и семена – миндаль, грецкие орехи, семена подсолнечника и льняное семя.

Травы и специи – куркума, орегано и корица.

Напитки – зеленый чай и красное вино (в умеренных количествах).

Польза антиоксидантов:

Снижение риска хронических заболеваний – антиоксиданты помогают защитить от сердечных заболеваний, рака и нейродегенеративных расстройств, а именно болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Антивозрастной эффект – антиоксиданты могут замедлить процесс старения и поддерживать молодость кожи.

Улучшенная иммунная функция: селен, цинк и витамины повышают иммунную систему.

Воздействие на глаза – лютеин и зеаксантин поддерживают здоровье глаз и уменьшают риск возрастной дегенерации желтого пятна.

Состояние кожи – витамин Е и другие антиоксиданты помогают оградить кожу от УФ-повреждения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какой тип яиц более полезен.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.