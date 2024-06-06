Какие существуют стадии выгорания: в чем опасность
Из-за постоянного стресса на работе может возникать выгорание, что приводит к усталости и снижению производительности. Важно выявить его на ранних стадиях, поскольку оно влияет на психическое и физическое здоровье человека.
Об этом сообщили в health. Эксперты поделились пятью стадиями выгорания:
1. Медовый месяц
Характеризуется невероятным энтузиазмом, человек от любых ролей, которые начал исполнять. Также человек все время хочет браться за дополнительные задания и помогать другим.
2. Начальный стресс
Человек начинает ощущать застой и может заметить, что работа занимает больше времени, чем казалось. В результате у человека остается меньше времени на вещи, которые ему нравятся. Кроме этого, этот этап характеризуется появлением головных болей, тревоги, смены аппетита и режима сна.
3. Хронический стресс
Уровень разочарования растет и человек начинает испытывать больше стресса. Производительность начинает снижать, а чувство бессилия усиливается.
Более того, человек постоянно чувствует усталость и истощение, работа становится обузой. В результате это может привести к появлению агрессии или зависимости от алкоголя или других веществ.
4. Выгорание
Человек чувствует себя апатичным. Четвертый этап считается критическим из-за чувства постоянной неудачи, неуверенности, пессимизма.
5. Привычное выгорание
Выгорание превращается в образ жизни. Чувствуется не только психическая и физическая усталость, но и наблюдается хроническая печаль и депрессия.
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