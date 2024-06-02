Будете удивлены: преимущества работы за столом стоя

Многочасовое сиденье во время работы – это то, чего большинство из нас не может избежать, даже ввиду текущей работы дома. Чтобы предотвратить это длительное отсутствие физической активности, в рабочее время часто используют стоячие столы.

Хотя все стоячие столы имеют основную функцию – позволять вам работать стоя, они также приносят много других преимуществ. О пользе работы, стоя, расскажем вам ниже.

Использование стоячих столов облегчает боль в спине, вызванную неправильной осанкой

Сидя в течение многих часов непрерывно, люди передвигаются вокруг сиденья, чтобы найти удобное положение. Это часто становится причиной неправильной осанки.

Кроме того, эти неправильные позы в течение долгих часов напрягают мышцы и могут повредить поясницу. Стоячие столы могут облегчить эту боль. Некоторые исследования показали, что использование таких столов неделями может уменьшить общую боль в спине.

Стоячие парты могут помочь вам улучшить физическую активность

Суть стоячих столов заключается в том, чтобы уменьшить ваше бездействие. Хотя стояние технически не является деятельностью, оно дает вам свободу движений. Используйте это, чтобы стать активнее.

Добавьте балансировочные доски, беговые дорожки, велотренажеры, чтобы повысить физическую форму во время работы. Исследования показывают, что это может помочь вам стать более производительными на работе.

Стоя во время работы, вы можете сжечь дополнительные калории.

Одним из последствий длительного сиденья является увеличение веса. Наряду с физическими упражнениями, просто решив стоять на работе, вы можете вывести из организма несколько калорий.

Фактически исследователи заметили, что в сидячей рабочей среде стоя можно сжечь 170 дополнительных калорий по сравнению с сидячим. Следовательно, небольшое изменение образа жизни означает сжигание 1000 дополнительных калорий в неделю.

Эти столы могут повысить энергию и поднять настроение

Эффективный кровоток в нашем теле посылает кислород в наши органы для надлежащего функционирования. Стояние может помочь в этом и улучшить нашу выносливость в процессе. Кроме того, исследования связывают депрессию и тревогу с сидячим образом жизни.

Это привело к проекту "Займи позицию" в 2011 году, где 24 офисных работника сообщили об улучшении настроения после четырех недель использования стоячих столов.

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