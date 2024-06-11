Самая надежная защита: каким должен быть pH кожи и почему в этом важно разбираться

Наша кожа – надежный барьер, защищающий организм от бактерий, грязи, ультрафиолетового излучения. В этом плане крайне важно состояние ее pH-баланса, определяющего уровень кислотности/щелочности, и играющего ключевую роль в регулировании здоровья и функциональности эпидермиса.

В этой статье OBOZ. UA расскажет, что такое pH-баланс и как он влияет на состояние кожи.

Что такое pH?

По шкале pH (1- 14), 7 – это нейтральный уровень, ниже 7 – кислый, а выше – щелочной.

pH кожи человека варьируется – от 4,5 до 5,5, то есть она у нас слегка кислая, что помогает защититься от микробов и свободных радикалов, ускоряющих процессы старение.

Поддержка нужного уровня pH кожи довольно сложная задача, требующая тщательного ухода и контроля за ее состоянием.

Защитная функция

Кислый pH имеет решающее значение для защиты кожи.

Внешний слой, состоящий из отмерших клеток и липидов, опирается на кислотность для поддержания целостности, предотвращения потери воды и защиты от вредных микроорганизмов.

Нарушение pH может привести к излишней сухости, чувствительности и повышенной восприимчивости к инфекциям.

Микробный баланс

Кожа человека – "дом" для бактерий, грибков и других микроорганизмов. Такие экосистемы называют микробиомом.

Слегка кислый pH создает среду, благоприятную для полезной микрофлоры и опасную для патогенных организмов.

В свою очередь, нарушение баланса pH ведет к дестабилизации защитного барьера, что выражается в появлении заболеваний – акне, экзем и дерматитов.

Поддержание здоровья кожи

pH влияет на различные физиологические процессы, включая регенерацию клеток, выработку кожного сала и заживление ран. А вот его дисбаланс нарушает способность кожи к самовосстановлению и приводит к обострению воспалительных процессов.

Факторы, влияющие на рН кожи

На естественный баланс pH кожи негативно влияют жесткие очищающие средства и щелочные продукты. Кроме того, уровень кислотности изменяется под влиянием ультрафиолетового излучения, слишком холодного или горячего воздуха, грязной воды.

Нормальный pH

Несбалансированный pH, отклоняющийся в сторону щелочности, ведет к шелушению и покраснению кожи, а чрезмерная кислотность повышает риск воспалительных процессов. Очищающие средства с рН выше 9 могут чрезмерно сушить кожу, что ведет к появлению морщин из-за обезвоживания.

Поэтому поддержание нормального уровня pH кожи имеет решающее значение для ее гладкости и здорового вида.

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