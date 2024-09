Какую работу над собой выполняет Дженнифер Лоуренс, чтобы поддерживать здоровье и форму

Чтобы достичь фигуры, как у Дженнифер Лоуренс, не нужно иметь сверхъестественные способности или тратить немало средств. Вместо этого следует придерживаться нескольких простых советов от звездного тренера Далтона Вонга, который научил Дженнифер полезным привычкам, что помогли ей улучшить жизнь и подготовиться к съемкам.

Итак, как получить здоровое и стройное тело за короткое время, по методу тренера Дженнифер Лоуренс? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Увлажнение

Если вы чувствуете голод, попробуйте выпить стакан обычной чистой воды. Часто жажда маскируется под голод, а потому вода может помочь уменьшить чувство голода. Помните о регулярном потреблении воды в течение дня, чтобы предотвратить обезвоживание и переедание.

Сон

Когда вы чувствуете усталость, попробуйте немного вздремнуть. Исследование показало, что недостаточный сон приводит к увеличению потребления пищи примерно на 385 калорий ежедневно. Поэтому, чтобы снизить потребление калорий, дайте своему телу возможность восстановиться.

Контроль порций

Попробуйте использовать "Правило двух", чтобы контролировать порции во время еды в ресторане или кафе. Таким образом, если вы голодны, закажите закуску и основное блюдо, или только две закуски вместо главного блюда. А если вы хотите десерт, лучше закажите его после основного блюда.

Любимая тренировка

Включайте в свою повседневную жизнь физические активности. Однако, чтобы сделать их приятными, выбирайте спорт или тренировки, которые вам нравятся. Это поможет избежать ощущения обязанности и напряжения во время выполнения упражнений.

Разумное наслаждение

Для похудения вам не стоит отказываться от любимых блюд. Лучше выбирать разумные удовольствия, например, время от времени можно употреблять 75% темный шоколад, который содержит флавонолы, которые помогают уменьшить жир и воспаление в организме. Стоит отметить, что сбалансированное питание предполагает умеренность, а не строгие запреты.

Выпивка без вреда

Чтобы избежать пивного живота, выбирайте сухое шампанское Brut, которое почти не содержит сахара. Кроме того, употребляйте прозрачные спиртные напитки на водной основе и отдавайте предпочтение органическим винам и пиву микросваренного производства. Также попробуйте разбавлять напитки, чтобы снизить их калорийность.

Контроль стресса

Следите за физической активностью, потребляйте правильное количество пищи и контролируйте свой образ жизни. Помните, что именно уменьшение стресса положительно влияет на психическое здоровье и помогает поддерживать нормальный вес. Кроме того, исследования показывают, что хронический стресс повышает риск появления лишнего веса, а потому важно находить время для наслаждения жизнью.

