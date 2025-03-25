Кальян – тихая угроза: почему один час курения равен 100 сигаретам

Курение кальяна часто рассматривается как безопасная альтернатива сигаретам, однако медики предупреждают о серьезных рисках для здоровья. Врач NHS Сурадж Кукадия заявляет, что всего один час такого курения может приравниваться к выкуриванию более 100 сигарет.

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Несмотря на популярность этой привычки, она вызывает те же болезни, что и обычный табак. Издание express.co объясняет основные угрозы кальяна и объясняет, почему даже безникотиновые смеси не являются безопасными.

Сурадж Кукадия подчеркнул, что любое курение оказывает негативное влияние на организм, повышая риск инсульта, рака, сердечно-сосудистых заболеваний и даже дегенерации желтого пятна. Он объяснил, что многие ошибочно считают, что фильтрация табачного дыма через воду делает его менее вредным. На самом деле, это не так.

По данным Британского кардиологического фонда (BHF), одна сессия курения кальяна, продолжающаяся от 20 до 80 минут, может быть равна выкуриванию более 100 сигарет. Это существенно увеличивает риск сердечных и легочных болезней.

Чем опасен кальян?

Кальян – это курительное устройство, в котором табачный дым проходит через воду, прежде чем попасть в легкие.

Как отмечает врач Судж, использование кальяна не менее вредно, чем курение сигарет, поскольку он насыщает организм опасными токсичными веществами. Среди них – никотин, угарный газ, смолы, а также потенциально опасные металлы, например мышьяк.

Он объясняет, что эти токсины приводят к атеросклерозу – процессу, во время которого стенки артерий становятся липкими, что способствует накоплению жировых отложений. Это может привести к закупорке сосудов, что увеличивает риск инфаркта или инсульта.

"Если артерии, которые поставляют кровь к сердцу, повреждаются и блокируются, это может повлечь за собой сердечный приступ. Если же это произойдет в сосудах, питающих мозг, следствием может стать инсульт", – объясняют в Британском кардиологическом фонде.

Поэтому курильщики кальяна подвергают себя тем же опасным болезням, что и обычные курильщики сигарет. Кроме того, даже безникотиновый кальян может быть вредным, поскольку при его использовании образуется значительное количество токсичных веществ.

Пассивное курение: еще одна угроза

Отдельную опасность представляет пассивное вдыхание дыма от кальяна. По словам экспертов, он может оставаться в воздухе до пяти часов, создавая риск для окружающих.

В Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) подчеркивают, что дым от кальяна содержит канцерогенные вещества и токсичные газы, в том числе угарный газ. Так что лучше избавиться от этой вредной привычки и перейти к здоровому образу жизни.

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