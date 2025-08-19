Картофель без секретов: сколько белка скрывает ваш любимый овощ

Картофель часто воспринимается только как источник углеводов, но этот овощ имеет гораздо больше преимуществ для здоровья, чем принято считать. Он содержит важные питательные вещества, среди которых белок, калий, клетчатка и витамины.

Разные сорта картофеля отличаются по вкусу и питательному составу, так что даже любимый гарнир может стать полезным дополнением к рациону. Издание eatthis.com рассказывает, сколько белка содержит картофель и какие сорта стоит выбрать для здорового питания.

Специалисты, ссылаясь на данные исследования, опубликованного в журнале Advances in Nutrition, отмечают, что картофель является источником витамина С, калия, клетчатки и витамина B6. Однако, чтобы питание было полноценным, диетологи советуют сочетать картофель с продуктами, которые содержат больше белка, например, с мясом или бобовыми. Хотя этот овощ обычно не относят к категории белковых, в сбалансированном рационе он может дополнить ежедневную норму.

Картофель сорта Рассет

Белок: 4,55 г в одной средней картофелине

Этот классический мучнистый сорт известен своим большим размером и используется преимущественно для запекания и пюре. По сравнению с другими видами картофеля "Рассет" содержит больше всего белка – около 4,55 г в среднем клубне.

Батат (сладкий картофель)

Белок: 2,07 г в одной средней картофелине

Сладкий картофель часто называют самым питательным среди всех сортов. Хотя в нем лишь чуть больше двух граммов белка, батат компенсирует это высоким содержанием клетчатки, витаминов С и В6, а также бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. Кроме того, в нем есть холин – вещество, помогающее бороться с воспалением.

Белый картофель

Белок: 2 г в одной средней картофелине

Белый картофель имеет более нежную, кремовую текстуру и легкую сладость. Его удобно варить, готовить на пару или использовать в салатах – он хорошо сохраняет форму. Один средний клубень содержит около 2 г белка, а также примерно 271 мг калия и 2 г клетчатки.

Молодые картофельные пальчики

Белок: 2,35 г на 100 г

Эти маленькие восковые сорта отличаются плотной структурой и выразительным "землистым" привкусом. Они не распадаются после варки, поэтому идеально подходят для супов, салатов или рагу. В 100 г молодого картофеля содержится около 2,35 г белка, а также значительные дозы калия и витамина С.

Красный картофель

Белок: 2,3 г на 100 г

Небольшие круглые клубни с красной кожурой имеют кремовую консистенцию и прекрасно подходят для запекания или пюре. В 100-граммовой порции содержится чуть более 2 г белка, а также большое количество калия и витамина С.

Картофель сорта Юкон Голд

Белок: 3 г в одной средней картофелине

Этот сорт отличается средним содержанием крахмала и нежной маслянистой текстурой. Юкон Голд имеет слегка сладковатый вкус и подходит как для варки, так и для запекания. В среднем клубне содержится около 3 г белка, а также значительные дозы калия, кальция и витамина С. При этом картофель не содержит жира, натрия и холестерина.

