Кефир для мозга: ученые назвали напиток, который может улучшить память

Память и когнитивное здоровье с возрастом становятся одними из ключевых аспектов общего самочувствия человека. Современные исследования все чаще показывают, что на работу мозга может влиять не только образ жизни, но и ежедневный рацион.

Особое внимание ученые уделяют продуктам, которые поддерживают здоровье кишечника, ведь он тесно связан с нервной системой. Одним из таких перспективных элементов питания стал ферментированный молочный напиток, который может положительно влиять на память, пишет eatthis.com.

Если вы хотите поддержать память или сохранить ясность мышления на долгие годы, специалисты обращают внимание на один простой вариант – ферментированные молочные напитки. Речь идет о продуктах вроде йогурта, кефира, ферментированного молока и сывороточных напитков. Как отмечает Science Direct, они содержат пробиотические культуры, которые могут положительно влиять на организм. Такие продукты связывают с различными полезными эффектами для здоровья, в частности с потенциальной поддержкой когнитивных функций и профилактикой ухудшения памяти.

В исследовании, опубликованном в журнале Nutritional Neuroscience, участвовали взрослые в возрасте от 25 до 45 лет. Им предложили регулярно употреблять ферментированный молочный напиток, содержащий "25-30 миллиардов колониеобразующих единиц живых и активных кефирных культур".

В результате ученые зафиксировали, что употребление такого напитка способствовало "увеличению количества определенных микроорганизмов в кишечнике и улучшению реляционной памяти у здоровых взрослых".

Диетолог Паулина Ли объясняет, что такие результаты вполне логичны: "Неудивительно, что исследование показало положительное влияние ферментированных молочных напитков с пробиотиками на работу мозга, в частности память. Через ось "кишечник-мозг" наш микробиом и нервная система постоянно взаимодействуют, влияя друг на друга как положительно, так и отрицательно".

Специалист также отмечает, что дисбаланс кишечной микрофлоры может сказываться на состоянии мозга и эмоциональном фоне.

"Несбалансированный кишечник может посылать сигналы в мозг так же, как и мозг – в кишечник. Когда мы добавляем в рацион пробиотики и пребиотики, мы повышаем разнообразие микробиома, помогая восстановить баланс полезных бактерий и поддержать здоровье как кишечника, так и мозга", – объясняет Ли.

По ее словам, оптимальное количество кефира – примерно от 150 до 250 мл в день (это около 0,6-1 стакана). В то же время она предостерегает от чрезмерного потребления: "Избыток может вызвать побочные эффекты, в частности проблемы с пищеварением. Поэтому лучше употреблять кефир умеренно и сочетать его со сбалансированным питанием, добавляя другие ферментированные продукты – комбучу, кимчи, квашеную капусту, йогурт и мисо. Разнообразие пробиотических источников помогает лучше поддерживать микробиом и обеспечивает более широкий спектр полезных бактерий".

