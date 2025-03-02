Клюквенный соус: как этот продукт влияет на ваше здоровье

Клюквенный соус – традиционный атрибут многих праздничных столов, но знаете ли вы, какие преимущества и риски он несет для вашего здоровья? Этот вкусный продукт может оказать как положительное влияние, так и определенные опасные последствия для организма.

Видео дня

От природных полезных свойств клюквы до потенциальных угроз, которые несет ее консервированный вариант, существуют важные моменты, которые следует учесть. Издание eatthis.com рассказывает, как клюквенный соус может повлиять на ваше здоровье и почему следует выбирать домашние варианты вместо магазинных.

Клюква – источник пользы

Эти маленькие красные ягоды не только помогают в борьбе с инфекциями мочевыводящих путей. Клюква положительно влияет на здоровье полости рта, укрепляет иммунитет и снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Клюква обладает противовоспалительными свойствами

Клюква содержит уникальные фитонутриенты, которые помогают бороться с воспалительными процессами в организме. Это может снизить риск появления сердечных заболеваний, ожирения, диабета и даже некоторых видов рака.

Консервированный клюквенный соус может быть опасен

Несмотря на удобство и доступность, консервированная продукция часто содержит вредные вещества. Например, BPA (бисфенол А), прилагаемый для предотвращения контакта пищи с металлом, может иметь серьезные последствия для здоровья. Исследования связывают его с повышенным риском диабета, астмы, гормональных нарушений, бесплодия, ожирения и онкологических заболеваний.

Домашний клюквенный соус может снижать риск рака

Чтобы избежать воздействия вредных химических веществ, лучше готовить клюквенный соус самостоятельно. Американский институт исследования рака включил клюкву в список продуктов, которые могут уменьшать риск развития онкологических заболеваний. Исследования также свидетельствуют, что содержащиеся в этой ягоде вещества способны замедлять рост опухолей.

Консервированный соус – угроза стройной фигуре

Лишь четверть стакана консервированного клюквенного соуса содержит примерно 22 г сахара, что совсем не способствует поддержанию здорового веса. Основным подсластителем в таких продуктах часто выступает кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Он может способствовать ожирению и ухудшению кожи.

Этот соус может отрицательно влиять на мозг.

Исследование Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе показало, что потребление большого количества кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы усугубляет когнитивные способности. В эксперименте крысы, получавшие много фруктозы, тратили на 30% больше времени на прохождение лабиринта по сравнению с другими.

"Наши результаты показывают, что фруктоза нарушает нейропластичность – способность мозга создавать новые связи между клетками при обучении или получении нового опыта", – отметил руководитель исследования.

Ранее OBOZ.UA опубликовал преимущества острого соуса.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.