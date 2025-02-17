Кофе без кофеина: действительно ли это лучший выбор, чем обычный кофе

Многие люди не представляют свой день без кофе, но что если вы решите перейти на кофе без кофеина? Хотя этот вариант кажется более здоровым, не все знают, как он оказывает влияние на наш организм.

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Издание eatthis.com рассказывает, что происходит с вашим телом, когда вы пьете кофе без кофеина, и действительно ли это лучший выбор для вашего здоровья. Узнайте, следует ли отказываться от обычного кофе и что можно ожидать от бескофеиновой альтернативы.

Вы можете чувствовать голод

По словам Ханны Талберг, эксперта по питанию, кофеин действует как природное средство для снижения аппетита. Это означает, что кофе может выполнять роль перекуса, помогая вам держаться подальше от ненужных перекусов. Кроме того, кофеин является естественным стимулятором обмена веществ, помогающим ускорить процесс сжигания калорий, что может быть полезно, если ваша цель – похудение. Однако, без кофеина, вы не получите этих преимуществ, и после чашечки кофе можете чувствовать себя голодными.

Уменьшение риска определенных заболеваний

Диетолог, доктор Девья Л. Селвакумар отмечает, что употребление кофе без кофеина может оказаться полезным для снижения риска некоторых заболеваний, в частности проблем с печенью. Это включает в себя снижение вероятности развития диабета 2 типа и уменьшение количества ферментов в печени, что помогает защищать этот важный орган. Она также отмечает, что кофе без кофеина может помочь в борьбе с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера.

Антиоксиданты для здоровья

Доктор Селвакумар также утверждает, что кофе без кофеина обеспечивает организм антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами и вредными веществами, которые могут вызвать рак, воспаление или окислительное повреждение клеток. Кроме того, кофе без кофеина содержит небольшое количество витамина B3, магния и калия, поддерживающих здоровье и баланс организма.

Улучшает пищеварение и нервную систему

Если вы страдаете от тревоги или проблем с пищеварением, кофе без кофеина может быть лучшим выбором, говорит Талберг. Кофеин может вызвать раздражение желудка или сделать чаще желание посетить туалет. Кроме того, для людей с проблемами сердца или тревогой врачи часто советуют ограничить потребление кофеина из-за его способности вызывать нервные расстройства.

Возможна усталость или тошнота при отказе от кофеина

Если вы привыкли к обычному кофе, переход на бескофеиновый может сопровождаться временными симптомами, такими как головная боль, головокружение или усталость. Кроме того, химическое вещество метиленхлорида, используемое для декофеинизации, может временно замедлить работу нервной системы, вызывая некоторые неприятные симптомы.

Обезвоживание

Любители кофе знают, как важно пить достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания. Это касается и бескофеиновых сортов. Шеф-повар Кристина Пирелло отмечает, что кофе обладает вяжущими свойствами, которые могут вызвать обезвоживание. Поэтому важно дополнять ее большим количеством воды, чтобы защитить почки и надпочечники.

Лучший сон

Переход на кофе без кофеина может улучшить ваш сон, поскольку он поддерживает естественный циркадный ритм, что важно для здорового отдыха. Кофеин нарушает этот ритм, а без него организм производит химическое вещество, аденозин, способствующий ощущению усталости и помогающий вам заснуть вовремя. Талберг объясняет, что кофе без кофеина не нарушает этот процесс, обеспечивая хороший ночной сон.

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