Кофе без кофеина: почему этот напиток вредит вашему здоровью

Если вы решили перейти на употребление кофе без кофеина, следует знать о том, что некоторые продукты кофе без кофеина все же содержат активный ингредиент в виде средства для снятия краски. Это содержит множество потенциальных опасностей для вашего здоровья.

Недавно были проведены исследования безопасности продуктов без кофеина на рынке. Они говорят, что из них почти 40% содержали "по крайней мере, следы метиленхлорида", говорится в материале издания Eat This Not That .

В частности, в некоторых продуктах был найден метиленхлорид, являющийся основным ингредиентом средства для снятия краски. Она похожа на бесцветную жидкость, которая может нанести вред глазам, коже, печени и сердцу. Воздействие может повлечь сонливость, головокружение, онемение и покалывание конечностей, а также тошнота. Сильное влияние может повлиять на потерю сознания и смерть.

Специалисты объясняют, что некоторые компании по переработке кофе используют метиленхлорид в качестве нагретого растворителя для удаления желаемого количества кофеина из кофейных зерен.

Из марок кофе без кофеина, проверенных проектом Clean Label, они сообщают, что такие содержат определенное количество метиленхлорида:

AMAZONFRESH

CAFÉ BUSTELO

GEVALIA KAFFE

GREAT VALUE

GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTERS

KIRKLAND SIGNATURE

KROGER

MAXWELL HOUSE

PEET'S COFFEE

SEATTLE'S BEST

Исследователи говорят, что больше всего волнует то, что уязвимые слои населения являются частыми потребителями кофе без кофеина. Будь то беременные женщины, пожилые люди или люди с сердечным заболеванием или те, кто имеют проблемы пищеварительной системы, эти группы населения уже пытаются сделать выбор, чтобы улучшить свое здоровье, они совершенно не ожидают потребления определенного количества активного ингредиента средства для снятия краски. .

Поэтому если вы пьете кофе без кофеина, поговорите со своим врачом, позвоните своему любимому бренду, чтобы узнать процесс декофеина, а также найдите на упаковке продукта такие слова, как "без растворителей", "без химикатов".

