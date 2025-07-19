Кофе без вреда для фигуры: главная привычка, которая поможет похудеть

Многие не представляют своего утра без чашки ароматного кофе. Однако, некоторые привычки при его приготовлении могут незаметно мешать процессу похудения.

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Чтобы достичь желаемого результата, важно не только что вы пьете, но и как именно это делаете. Издание eatthis.com рассказывает о лучшем способе пить кофе, который поможет оставаться в форме без всяких жертв для вкуса.

По словам диетолога Эми Гудсон, лучшая привычка в потреблении кофе для тех, кто пытается сбросить вес – это заменить калорийные добавки на обезжиренное молоко и использовать специи как источник вкуса.

"Полезный кофе вовсе не означает, что он должен быть черным и горьким. Коровье молоко содержит примерно 1 грамм белка на 30 миллилитров, а белок способствует насыщению, помогает дольше не чувствовать голода – именно то, что нужно в начале дня. Кроме того, молоко имеет естественный мягкий сладковатый вкус, благодаря которому кофе остается низкокалорийным, но вкусным", – объясняет Гудсон.

Гудсон рекомендует выбирать молоко с низким содержанием жира, если вы все же хотите добавить что-то сливочное. Ведь даже несколько ложек жирного молока или сливок могут добавить незаметные, но ощутимые калории.

Одна из самых распространенных ошибок тех, кто пытается похудеть, – чрезмерное использование сладких сиропов или подсластителей с добавленным сахаром. Употребление сладких напитков без пищевых волокон также может повлиять на уровень глюкозы в крови. Поскольку клетчатка замедляет усвоение сахара, ее отсутствие в кофейных напитках приводит к резким скачкам сахара в крови.

Именно поэтому Гудсон советует отказаться от сиропов и обратиться к натуральным специям.

"Корица, мускатный орех, тыквенные приправы или какао-порошок – это идеальные варианты. Они практически не содержат калорий, но добавляют напитку глубокого, насыщенного вкуса", – отмечает она.

Таким образом, замена калорийных добавок в кофе на более полезные альтернативы – это простой, но эффективный способ поддержать процесс похудения и одновременно наслаждаться любимым напитком без вреда для здоровья.

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