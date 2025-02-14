Кофе к обеду: секрет долголетия, о котором вы не знали

Привычка пить кофе по утрам может значительно улучшить здоровье и даже продлить жизнь. Эксперты утверждают, что правильное время потребления этого напитка имеет большое значение для сердечно-сосудистой системы.

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Дэн Бюттнер, исследователь, изучающий секреты долголетия в "голубых зонах", подтверждает, что эта привычка помогает снизить риск серьезных заболеваний. Изучая связь между временем употребления кофе и продолжительностью жизни, он предлагает пересмотреть наши привычки к этому напитку. Больше об этом пишет express.co.

Дэн Бюттнер, исследователь, получивший популярность благодаря изучению так называемых "голубых зон" – регионов, где люди часто живут более 100 лет, подчеркивает, что важно не только потреблять кофе, но и правильно выбирать время для его употребления. По его словам, правильный момент для кофе – это как раз до обеда. Это, по его мнению, способствует снижению вероятности сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает общее самочувствие.

"Кофе – это один из лучших напитков для долголетия. Однако, если вы пьете кофе после обеда или вечером, это, вероятно, не имеет таких преимуществ", – отметил Бюттнер.

Эти рекомендации подтверждаются новыми данными, опубликованными в European Heart Journal. Последнее исследование, изучавшее влияние времени потребления кофе на здоровье, выявило, что люди, пившие кофе утром, имели на 31% меньше шансов умереть от сердечно-сосудистых заболеваний и на 16% меньше вероятность умереть вообще по сравнению с теми, кто употреблял кофе в течение дня или не пил его вообще. В исследовании участвовало более 40 000 взрослых.

Доктор Лу Ци из Университета Тулейн, один из авторов исследования, отметил важность времени потребления кофе. "Это первое исследование, которое изучает влияние времени употребления кофе на здоровье. Наши результаты указывают на то, что не только то, пьете ли вы кофе, но и в какое время суток это делаете, имеет значение для вашего организма", - добавил он.

Эксперты также считают, что употребление кофе позже в течение дня может нарушить сон. Доктор Ци пояснил: "Употребление кофе во второй половине дня или вечером может сместить циркадные ритмы и снизить уровень таких гормонов, как мелатонин. А это ведет к проблемам с сердечно-сосудистой системой".

Дэн Бюттнер предлагает пересмотреть свои привычки и по поводу завтрака. Он рекомендует заменить традиционные блюда, такие как бекон или сладкая гранола, питательными вариантами, как, например, минестроне – суп, который популярен в рационе долгожителей.

Ранее OBOZ.UA писал, какой напиток может сократить продолжительность жизни.

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