Кофе против организма: как любимый напиток может вредить здоровью

Кофе – один из самых популярных напитков в мире, который ежедневно помогает миллионам людей проснуться и получить заряд бодрости. Он обладает рядом полезных свойств, в частности способностью уменьшать воспаление и улучшать когнитивные функции.

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Однако, несмотря на все преимущества, чрезмерное или несвоевременное употребление кофе может вызвать нежелательные реакции организма. Издание eatthis.com опубликовало потенциально вредные побочные эффекты кофе, подтвержденные научными исследованиями.

1. Возможный рост артериального давления

Хотя считается, что кофеин не влияет на давление в долгосрочной перспективе, результаты исследований до сих пор противоречивы. Гарвардская медицинская школа отмечает, что некоторые научные работы связывают употребление кофе с гипертонией, тогда как другие не обнаруживают такой связи.

Например, по итогам двухлетнего исследования с участием более 45 500 мужчин в возрасте 40-75 лет специалисты из Гарварда не обнаружили корреляции между высоким давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями или инсультом, даже среди тех, кто регулярно пьет кофе. Однако результаты работы 2015 года показали, что у людей, которые не употребляют кофе постоянно, после чашки эспрессо может наблюдаться кратковременное повышение систолического давления.

Суть в том, что реакция организма на кофе зависит от индивидуальных особенностей, в частности частоты его потребления и имеющегося уровня давления. Если вы планируете проходить медицинское обследование, лучше воздержаться от большой порции кофе – это может повлиять на результаты измерения.

2. Частые головные боли

Если вы часто имеете дело с головной болью, возможно, причина кроется в чрезмерном потреблении кофеина. В исследовании, опубликованном в The American Journal of Medicine, почти 100 участников с мигренью вели записи о количестве потребляемых ими кофеиносодержащих напитков (кофе, чай, газированные и энергетические напитки).

Результаты показали: те, кто употреблял не менее трех порций кофеина в день, чаще жаловались на мигрень. В то же время у людей, которые ограничивались одной-двумя порциями ежедневно, такого эффекта не наблюдалось. Доктор медицинских наук Роберт Х. Шмерлинг школы подчеркивает: "Вопрос взаимосвязи между кофеином и головными болями остается до конца не выясненным".

3. Повышенная нервозность и тревожность

Если вы чувствуете беспокойство после нескольких чашек кофе, это не случайность. По словам Келли Макгрейн, врача-диетолога, кофеин активизирует центральную нервную систему.

Она объясняет: "Употребление более трех чашек кофе в день – если вы не слишком чувствительны к кофеину – может вызвать дрожь, учащенное сердцебиение или даже тошноту".

Сьюзен Боулинг, доктор психологических наук, добавляет: "Кофеин – не лучший выбор для людей с тревожными расстройствами". Она объясняет, что кофеин имитирует симптомы тревоги: учащенное сердцебиение, повышение температуры тела, затрудненное дыхание. Поэтому мозгу трудно распознать, что эти сигналы не являются реальными проявлениями тревоги. Поэтому если вы имеете склонность к тревожности, врачи советуют уменьшить или вообще избегать потребления кофе.

4. Ухудшение качества сна

Проблемы с засыпанием или частые ночные пробуждения могут быть связаны с тем, когда именно вы пьете кофе. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Clinical Sleep Medicine в 2013 году, даже если употребить кофеин за шесть часов до сна, это может сократить продолжительность ночного отдыха почти на час.

5. Возможное снижение фертильности

Превышение рекомендуемой дневной нормы кофеина может негативно влиять на способность к зачатию и даже повышать риск выкидыша.

Доктор медицинских наук Гил Вайс отметила: "Механизм, по которому чрезмерное количество кофеина влияет на фертильность, до сих пор точно не выяснен".

Впрочем, она советует ограничить потребление кофеиносодержащих напитков, если вы планируете беременность. "Большинство экспертов соглашаются, что употребление до 200 миллиграммов кофеина в день – то есть примерно две чашки кофе по 225 мл – не имеет негативного влияния на фертильность", – говорит Вайс.

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