Когда лучше не употреблять алкоголь: объяснение от диетолога

Алкоголь может влиять на наш организм по-разному, в зависимости от времени и обстоятельств. Некоторые факторы, такие как стресс, питание или уровень гидратации могут усиливать его эффект.

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Поэтому важно знать, когда употреблять алкоголь, чтобы минимизировать его негативное влияние на здоровье. Издание eatthis.com рассказывает, когда лучше избегать алкоголя и как сделать его употребление менее вредным для организма.

Употребление алкоголя связано с множеством рисков для здоровья. Среди них: повышенное АД, депрессия, ослабленный иммунитет и даже некоторые виды рака. Однако это не означает, что стоит полностью отказаться от бокала вина или коктейля. Главное – соблюдать меру и выбирать подходящее время.

Когда у вас уже было несколько напитков

Диетические рекомендации США определяют умеренное потребление алкоголя как один напиток в день для женщин и до двух – для мужчин.

"Чрезмерное потребление алкоголя никогда не является хорошей идеей, вне зависимости от времени. Это может повлиять на уровень энергии, работу мозга, сердечно-сосудистое здоровье, настроение и качество сна", – отмечает диетолог Джош Акс.

Данные Sleep Foundation свидетельствуют, что чрезмерное употребление алкоголя (четыре или более напитков в два часа для женщин, пять и более – для мужчин) особенно ухудшает качество сна. А нарушения отдыха негативно влияют на память, когнитивные способности, уровень сахара в крови и иммунную систему. Лучшая стратегия – ограничить количество алкоголя и остановиться.

Когда еще утро или середина дня

Любителям дневных коктейлей следует знать, что алкоголь в это время может только снизить производительность.

"Алкоголь влечет усталость, снижает мотивацию, концентрацию, энергию и даже портит настроение. Утреннее или дневное употребление спиртного значительно уменьшает вероятность физической активности, здорового питания и эффективного управления стрессом", – говорит Акс.

Когда вам скучно

Употребление алкоголя от скуки может стать привычкой, которая только усугубит проблему.

"Если вы пьете, когда вам скучно, вам нужно новое хобби. Это способствует малоподвижному образу жизни, еще большей скуке и, соответственно, увеличению потребления алкоголя", – предостерегает Акс.

Вместо того чтобы открывать бутылку, лучше выйти на прогулку, послушать музыку или приготовить полезное блюдо.

Когда вы в состоянии стресса

Если после напряженного дня вам хочется выпить, следует пересмотреть свои подходы к снятию напряжения.

"Некоторые люди используют алкоголь как способ борьбы со стрессом или тревожностью. Но это лишь усугубляет ситуацию, создавая замкнутый круг", – отмечает Акс.

Исследования подтверждают, что алкоголь только усиливает последствия стресса, поскольку способствует высвобождению кортизола – гормона, отвечающего за реакцию организма на напряжение.

Вместо этого попробуйте техники релаксации, дыхательные упражнения или короткую тренировку, чтобы снизить уровень напряжения естественным путем.

Перед сном

Несмотря на то, что алкоголь оказывает успокаивающее действие, он не улучшает качество сна, а наоборот – ухудшает его.

По данным Sleep Foundation, спиртное вызывает быстрое погружение в глубокий сон, но при этом нарушает баланс между фазами сна. Это приводит к частым пробуждениям ночью и плохой концентрации на следующий день. Специалисты рекомендуют воздержаться от алкоголя по меньшей мере за четыре часа до сна.

Оптимальное время для употребления алкоголя

Как отмечает Акс, самый лучший момент для потребления алкоголя – это когда вы можете насладиться напитком сознательно.

"Наименее вредный вариант – пить тогда, когда вы получаете удовольствие от вкуса и потребляете алкоголь в сочетании со здоровым ужином в хорошей компании. Оптимально употреблять алкоголь изредка – например, один или два раза в неделю", – объясняет диетолог.

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