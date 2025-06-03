Когда любимый фрукт становится опасным: что нужно знать о бананах

Бананы – один из самых любимых фруктов в мире, ведь они вкусные, питательные и очень удобны в употреблении. Они богаты витаминами и полезными минералами, в частности калий, который необходим для здоровья сердца и мышц.

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Однако даже полезные продукты могут иметь свои подводные камни, если употреблять их в чрезмерном количестве. Издание eatthis.com рассказывает, почему важно контролировать потребление бананов и каких рисков это может помочь избежать.

Главным питательным веществом в бананах является калий – элемент, необходимый для нормальной работы организма. Однако, чрезмерное накопление калия в крови может вызвать серьезное состояние, известное как гиперкалиемия, что означает повышение уровня калия сверх нормы. Если эту проблему не лечить, она может вызвать осложнения с сердцем. Среди возможных симптомов – мышечная слабость и даже временный паралич.

Стоит заметить, что чаще всего гиперкалиемия связана с острой или хронической почечной недостаточностью. Однако исследования Национального института психического здоровья задокументировали случай, когда чрезмерное употребление бананов привело к этому состоянию. Пациент потреблял более 20 бананов в день, что вызвало проблему.

"Дозировка калия более 18 граммов может повышать риск гиперкалиемии у взрослых", – объясняет врач Эмбер О'Брайен.

Один банан содержит примерно 420 мг калия, поэтому, чтобы достичь этой отметки, нужно съесть значительное количество фруктов. Но если вы активно потребляете не только бананы, но и другие продукты с большим содержанием калия, например, авокадо или шпинат, стоит быть осторожными и контролировать потребление.

Существуют также определенные категории людей, которые особенно склонны к развитию гиперкалиемии. Это пациенты с сердечной недостаточностью, хроническими заболеваниями почек, диабетом или те, кто принимает лекарства для контроля артериального давления, которые могут влиять на уровень калия в организме.

Если вы относитесь к этим группам, диетолог Диана Гарильо-Клеланд советует проконсультироваться с врачом относительно безопасного количества бананов или других продуктов с высоким содержанием калия в вашем рационе.

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