Когда спорт сильнее лекарств: чем полезна физическая активность после рака

Физическая активность может играть решающую роль в восстановлении после рака – это подтверждает новое исследование. Выяснилось, что специально разработанная программа упражнений значительно повышает шансы на выживание, иногда даже превосходя эффективность традиционных медикаментозных методов.

Видео дня

Особенно заметный результат был зафиксирован среди пациентов с раком толстой кишки. Ученые призывают сделать физическую активность стандартной частью послеоперационной поддержки онкобольных, пишет express.co.

Впервые в мире пациентам назначили "рецепт" на физическую активность с поддержкой тренера, и это заметно улучшило их шансы на выживание. Среди людей с самой распространенной формой рака кишечника уровень смертности за восемь лет снизился на 37% у тех, кто присоединился к программе. Среди каждых 14 участников один случай смерти удавалось предотвратить.

В исследовании приняли участие 889 пациентов со второй или третьей степенью рака толстой кишки из шести стран. Все участники прошли хирургическое вмешательство и курс химиотерапии. Обычно около трети таких больных сталкиваются с повторным развитием опухоли, которую потом значительно труднее лечить.

Половину участников привлекли к структурированной программе физических упражнений, другим предоставили только информационные материалы по двигательной активности и питанию. В течение первых шести месяцев пациенты из активной группы проходили коучинговые сессии с консультантом дважды в месяц, а в течение следующих 2,5 лет – один раз в месяц, онлайн или лично.

Им рекомендовано повысить уровень физической нагрузки минимум на 10 MET-часов еженедельно – это эквивалентно быстрой ходьбе по 45 минут три-четыре раза в неделю. В программу также входили плавание, езда на велосипеде или лыжные занятия.

Хотя улучшения фиксировались в обеих группах, участники программы физических упражнений демонстрировали значительно лучшие результаты. В частности, у них повышался VO₂ max (максимальная способность организма усваивать кислород) и увеличивалось расстояние, которое они могли преодолеть за шесть минут. Единственным существенным побочным эффектом было несколько большее количество случаев травм – переломов или растяжений.

Доктор Кристофер Бут из Университета Квинс в Кингстоне (Канада), который возглавлял исследование, назвал эти результаты "новым эталоном в лечении колоректального рака".

"Мы видим совершенно новую форму терапии с выраженным противоопухолевым эффектом. Ее влияние является значительным – а в некоторых случаях даже превосходит традиционные подходы в онкологии", – заявил он.

Несмотря на то, что еще не выяснено, дает ли подобная активность такой же эффект при других видах рака, исследователи также заметили уменьшение случаев рака молочной железы и предстательной железы. Например, среди 14 женщин, у которых обнаружили рак груди, только две участвовали в программе упражнений.

Национальный медицинский директор, профессор Стивен Повис, отметил значение этих открытий: "Новые методы лечения становятся все более персонализированными. И именно поэтому удивительно, что физическая активность, подобранная индивидуально, может настолько существенно изменить ход лечения".

Исследование подтверждает: активность – от обычных прогулок до полноценных тренировок - может существенно снизить риск рецидива и спасти жизнь. Физические нагрузки также способствуют сохранению здорового веса, улучшают иммунитет, снижают воспалительные процессы и положительно влияют на эмоциональное состояние.

Это первое рандомизированное контролируемое клиническое исследование, в котором изучали влияние физических упражнений на выживание больных раком.

Профессор Чарльз Свонтон отметил: "Физические упражнения могут стать решающим фактором в процессе выздоровления. Они не являются лекарством, но имеют мощный эффект. Эти данные подтверждают, что онкологи должны рекомендовать пациентам структурированные программы активности после операций. Однако, не следует забывать, что физические нагрузки подходят не всем. Мы не говорим, что надо отказаться от медикаментов. Но физические упражнения – это дополнительный мощный инструмент, который к тому же почти не требует ресурсов".

Доктор Джо Хенсон, доцент Университета Лестера, который непосредственно участвовал во внедрении программы, поделился наблюдениями: "Я собственными глазами видел, как это уменьшает усталость, улучшает настроение и укрепляет физическое состояние пациентов. Мы уже знаем, что физическая активность влияет на ряд ключевых биологических процессов. Будущие исследования помогут подробнее понять, как именно это происходит. Несмотря на все преимущества, многие люди до сих пор сталкиваются с барьерами к регулярной активности. Поэтому важно интегрировать рекомендации по физическим упражнениям в стандарт лечения рака и обеспечить индивидуальную поддержку".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие существуют незаметные признаки рака.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.