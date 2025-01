Когда спорт вредит: как интенсивные упражнения влияют на иммунитет

Физическая активность считается одним из ключевых частей укрепления иммунной системы. Однако даже самые полезные привычки могут иметь обратный эффект, если превысить разумные пределы.

Видео дня

Чрезмерные тренировки могут ослабить иммунитет и сделать организм более уязвимым к инфекциям. Издание eatthis.com рассказывает, как правильно заниматься спортом, чтобы поддерживать здоровье, а не вредить ему.

В частности, исследование, опубликованное в Journal of Sport and Health Science, показывает, что умеренные или интенсивные тренировки продолжительностью менее 60 минут активизируют иммунную систему. Это способствует более динамичному обмену разных типов иммунных клеток между кровотоком и тканями.

Другой научный анализ в том же журнале показывает, что регулярная физическая активность, даже в возрасте или при наличии лишнего веса, улучшает способность организма противостоять патогенам и снижает риск смерти от респираторных заболеваний.

Осторожность превыше всего

Чрезмерные физические нагрузки могут ослабить иммунитет и сделать вас более уязвимыми к инфекциям. К примеру, высокоинтенсивные упражнения, длительностью более 90 минут, перегружают организм, вызывая временное ослабление иммунной функции.

Профессор Дэвид Неман, эксперт по здравоохранению из Аппалачского университета, подчеркивает: "Перетренированность, вызывающая усталость, снижение работоспособности и расстройства настроения, повышает риск респираторных инфекций". Его исследование, опубликованное в The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, также показало, что марафонские бегуны чаще болеют после соревнований. Предпосылкой является интенсивность и длительность таковых упражнений.

Правильный подход к тренировкам

Рекомендуется ограничивать тренировки 90 минут с короткими периодами высокоинтенсивных нагрузок. Также важно обеспечить организму достаточное время для восстановления.

Роль сна и солнечного света

Сон играет ключевую роль в укреплении иммунитета. Исследования в Sleep Medicine Reviews доказывают, что физическая активность за два часа до сна улучшает его качество. Однако упражнения прямо перед сном могут иметь противоположный эффект.

Кроме того, тренировки на свежем воздухе под солнечными лучами способствуют выработке витамина D, что важно для иммунной системы.

Баланс во всем

Не стоит опасаться физических упражнений. В общем они укрепляют иммунную систему, если соблюдать умеренность. Даже обычная 30-минутная прогулка способна улучшить иммунную функцию, увеличивая количество лейкоцитов, как указано в исследовании, опубликованном в Medicine & Science in Sports & Exercise.

Ранее OBOZ.UA опубликовал упражнения, которые помогут укрепить пресс.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.