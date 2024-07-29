Кокосовая вода: действительно ли она так полезна, как о ней говорят

Новым трендом здорового образа жизни стала кокосовая вода. Кокос стал важным продуктом в питании: от кулинарного использования кокосового масла до потребления запеченной кокосовой стружки и питья кокосовой воды.

Этот фрукт высоко ценят за пользу для здоровья. Однако кокосовая вода получила широкое распространение на американских рынках примерно тогда, когда начали появляться многочисленные негативные исследования по рафинированному сахару, пишет eatthis.com.

Стремление к "натуральным" продуктам стало ключевым для потребителей. Многие начали потреблять кокосовую воду, не задумываясь о ее реальном влиянии на здоровье.

Действительно ли кокосовая вода полезна?

Кокосовая вода привлекает своей способностью увлажнять, снабжать витаминами, минералами, электролитами и небольшим количеством природных углеводов.

Хотя сахар в натуральной кокосовой воде естественен, эти калории все равно накапливаются, как и любые другие. Природный сахар может быть менее вреден, чем рафинированный, но он все равно является источником калорий. Одна чашка кокосовой воды содержит около 50 калорий. Если кто-нибудь заменит обычную воду двумя чашками кокосовой воды в день, он получит дополнительные 100 калорий, о которых может не догадываться.

Когда кокосовая вода может быть полезна?

Для активных людей, ежедневно занимающихся спортом, кокосовая вода может быть отличным способом восстановления жидкости и электролитов, потерянных из-за пот. По сравнению с обычными спортивными напитками кокосовая вода содержит меньше обработанных ингредиентов, но обеспечивает такую же пользу. Однако любой калорийный напиток с электролитами, независимо от того, натуральн он или нет, лучше употреблять во время и после тренировок, а не как основной источник жидкости в течение дня.

Как выбрать правильную кокосовую воду?

Следует выбирать кокосовую воду с менее чем 12 граммами сахара и внимательно читать этикетки. Лучше избегать кокосовой воды, содержащей добавленные ингредиенты, такие как сахар, фруктовый сок или фруктовое пюре.

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