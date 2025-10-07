Колбаса в рационе: почему стоит исключить этот продукт из меню

Употребление колбасы кажется привычной частью рациона, ведь ее вкус знаком еще с детства. Однако регулярное потребление обработанного мяса может иметь серьезные последствия для здоровья, о которых мало кто задумывается.

Даже небольшие ежедневные порции способны влиять на сердце, сосуды и обмен веществ. Издание eatthis.com рассказывает, что именно происходит с организмом, когда колбаса становится частью вашего меню.

Повышенный риск развития болезней

Большинство видов колбас относятся к категории обработанного мяса, независимо от того, это свинина, говядина, курятина или индейка. Регулярное потребление такой пищи существенно увеличивает вероятность развития хронических заболеваний.

Исследование Цюрихского университета показало, что люди, которые постоянно употребляют около 40 граммов переработанного мяса ежедневно, имеют более высокий риск умереть от сердечно-сосудистых недугов или онкологии. Причиной этого являются канцерогенные соединения, например нитрозамины, которые образуются во время обработки продукта. Ученые советуют не превышать 20 граммов обработанного мяса в день, если вы хотите снизить риски.

Белок в колбасе есть – но не все так просто

Колбаса действительно обеспечивает организм белком: средняя порция может содержать 16-20 граммов этого важного макронутриента. Белок необходим для поддержания мышц, контроля аппетита и стабильного веса. Однако не каждый белок одинаково полезен. Большинство колбас нельзя назвать постными — в отличие от, скажем, куриной грудки или рыбы. Поэтому, если вам важно сохранять здоровый баланс в рационе, выбирайте источники белка осторожно.

Большая нагрузка натрием

Колбаса – настоящий лидер по содержанию соли. А избыток натрия – прямой путь к проблемам с сердцем. Согласно данным JAMA, люди, которые регулярно употребляют чрезмерно соленую пищу, чаще сталкиваются с сердечными приступами и другими осложнениями.

Американская ассоциация сердца советует не превышать 2300 мг соли в сутки, идеально –держать планку на уровне 1500 мг. В то же время одна колбаска весом 113 г содержит более 900 мг натрия. Для сравнения: такое же количество вареной курицы – менее 100 мг.

Избыток насыщенных жиров

Еще одна причина быть осторожным – большое количество насыщенных жиров. В обычной колбасе из свинины или говядины их может быть около 13 г – и это уже верхняя граница допустимого в день для человека, который потребляет 2000 калорий.

Американское кардиологическое общество отмечает, что насыщенные жиры не должны превышать 5-6% суточного рациона. Избыток таких жиров способствует набору веса и повышает уровень "плохого" холестерина ЛПНП, что повышает риск инсульта и сердечных приступов.

