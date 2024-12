Количество алкоголя, которое мешает худеть: о чем говорит наука

Если вы регулярно тренируетесь и ограничили жир и сахар в рационе, но лишний вес все еще остается — вам стоит пересмотреть свои привычки. В частности, обратите внимание на потребление алкоголя, ведь он влияет на процесс похудения не только за счет калорий, но и через биохимические факторы.

В Eat This, Not That поделились результатами исследования, которое установило какое количество алкоголя допустимо и сколько можно пить без угрозы для фигуры. Ознакомьтесь с этой информацией и рассмотрите вариант уменьшения его употребления для достижения лучших результатов.

Об исследовании

Группа испанских исследователей из университетов, клиник и больниц проанализировала клинические исследования и обзоры о влиянии пива на здоровье, опубликованные с 2007 по 2020 годы. Анализ был опубликован в научном журнале Nutrients, в котором рассматривалось влияние пива (алкогольно и безалкогольного), а также альтернативных напитков, таких как вино.

Исследователи изучали влияние алкоголя на здоровье из-за растущего интереса к последствиям их умеренного употребления. В фокусе работы было исследование, как пиво влияет на сердечно-сосудистые и метаболические риски, а конечной целью — определить безопасный уровень потребления.

Результаты

Ученые определили, что пиво может способствовать увеличению веса и окружности талии, особенно у мужчин. В частности, потребление более 500 мл пива ежедневно повышает риск набора лишних килограммов. А потому, если вы хотите похудеть, помните, что умеренность — это ключ к сохранению формы.

Однако кроме ограничения алкоголя, исследователи подчеркивают необходимость в сбалансированном рационе. Поскольку избыточный вес может вызвать дискомфорт, боль и серьезные заболевания, такие как диабет или сердечные проблемы, такое меню обеспечивает организм необходимыми веществами, которые помогают избежать этих рисков.

Выводы

Алкоголь и его калории влияют на ваш ежедневный рацион и микробиом кишечника, что может влиять на потерю веса. Некоторые продукты способствуют эффективному использованию энергии, тогда как другие это тормозят. И хотя некоторые исследования показывают, что даже небольшие порции алкоголя могут иметь пользу, в частности для сердечно-сосудистой системы, их регулярное потребление все же затрудняет похудение. А потому, если вы хотите достичь результатов, стоит пересмотреть роль алкоголя в вашем рационе.

