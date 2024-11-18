Комфортный сон: как выбор одежды влияет на качество отдыха

Выбор правильной одежды для сна – это не только вопрос стиля, но и залог качественного отдыха. То, что вы одеваете перед сном, может повлиять на то, насколько легко вы засыпаете и как хорошо спите.

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Многие недооценивают влияние ночного гардероба на здоровье, хотя комфорт в постели является ключевым для восстановления сил. Эксперты из сна объясняют eatthis.com, почему стоит отказаться от тесной и синтетической одежды и как выбрать идеальную пижаму для спокойной ночи.

Комфорт превыше всего

Согласно экспертам по сну, многие люди ошибочно выбирают пижаму только по внешнему виду или другим менее важным критериям, забывая о комфорте. "Самое главное, что следует учитывать – это удобство одежды. Комфорт должен быть на первом месте, когда вы выбираете пижаму", – подчеркивает Логан Фоли, руководитель редакции Sleep Foundation.

Вопреки расхожему мнению о том, что свободная одежда может мешать во время сна, специалисты утверждают, что именно тесная одежда создает наибольший дискомфорт. Тесная пижама или белье могут ограничивать кровообращение, повышать температуру тела, вызвать раздражение кожи и даже инфекции.

Тесная одежда снижает уровень мелатонина

Исследования, опубликованные в журнале Chronobiology International, свидетельствуют, что тесная одежда может снижать уровень мелатонина, отвечающего за регулирование циркадного ритма. Это может привести к проблемам со сном. "Когда одежда сжимает ваше тело, это может вызвать напряжение в сосудах. Мозг может воспринимать это как угрозу, усложняющую процесс засыпания", – говорит Стивен Лайт, соучредитель компании Nolah Mattress.

Поэтому вместо того, чтобы спать в обтягивающих вещах, следует сосредоточиться на комфорте. Ниже приведены несколько полезных советов по ночному гардеробу.

Надевайте носки

Дополнительное тепло на ногах поможет поскорее заснуть. Одно из исследований, опубликованное в Nature, показало, что согревание стоп способствует легкому засыпанию. Другое исследование, опубликованное в Journal of Physiological Anthropology, доказало, что ношение носков в прохладных условиях сокращает время засыпания, продлевает общую продолжительность сна более чем на 30 минут и уменьшает количество пробуждений ночью.

"Носки в постели могут улучшить кровообращение. Когда кровь циркулирует лучше, телу легче снижать температуру, что является естественным процессом перед засыпанием. Благодаря этому вы скорее засыпаете", – объясняет Алекс Севи, сертифицированный консультант из сна.

Не стоит спать в синтетической одежде

Хотя синтетические ткани, такие как спандекс, полиэстер или нейлон, популярны в мире моды, спать в них – не лучшая идея. Они задерживают тепло и влагу, что повышает риск перегрева и пробуждения в поту. Врач Дора Крамер отмечает: "Полиэстер и другие синтетические материалы не пропускают воздух, что может вызвать раздражение кожи, зуд, сыпь, а у мужчин - даже снижение количества сперматозоидов".

Нужно носить одежду из шерсти

Исследование Университета Сиднея, опубликованное в журнале Nature and Science of Sleep, показало, что ношение шерсти для сна помогает засыпать быстрее, чем в хлопке. У молодых людей, носивших шерстяную одежду, засыпание занимало в среднем 11 минут, тогда как в хлопковой одежде – 15 минут. Для пожилых людей разница еще значительнее: всего 12 минут в шерсти против 27 минут в хлопке.

"Раньше сон под шерстяным постельным бельем был нормой, и теперь наука снова подтверждает пользу шерсти для сна. Шерсть лучше регулирует температуру тела, помогая оставаться в так называемой зоне теплового комфорта, что обеспечивает более долгий и качественный сон", – говорит доктор Пол Свон из Сиднейского. Университета.

Не стоит спать в одной и той же одежде весь год

То, что вы выбираете для сна, зависит от сезона и температуры в спальне. Идеальная температура для сна – около 18°C, но может варьироваться в зависимости от личных предпочтений. "Ваша ночная одежда должна соответствовать сезону. Летом выбирайте легкие ткани, например лен, а зимой – фланель или шерсть для дополнительного тепла", – советует Хизер Райт, доктор наук.

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