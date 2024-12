Компоненты молодости Дженнифер Гарнер: что актриса использует в борьбе с морщинами

Дженнифер Гарнер, голливудская звезда с 17 миллионами подписчиков в Instagram, известна своей искренностью в соцсетях и успешной актерской карьерой. В свои 52 года она заботится о своей семье, занимается мастерством, танцами и кулинарией, при этом поддерживая здоровье и роскошный внешний вид.

В частности, в интервью для Women's Health UK Гарнер поделилась советами по уходу за кожей, включая одно эффективное средство против старения, которое она использует каждый вечер. Что именно помогает актрисе сохранять молодость и роскошно выглядеть, рассказали в Eat This, Not That.

Масло против морщин и заломов кожи

Ретинол и гиалуроновая кислота существенно влияют на структуру кожи. Поэтому Дженифер Гарнер советует определить чувствительность кожи к ретинолу, начиная применять его несколько раз в неделю. В случае, если появляется раздражение, сделайте перерыв и используйте увлажняющий крем. Кроме того, она подчеркивает, что важно выбирать продукты, которые поддерживают гидратацию и здоровье кожи.

Разнообразная программа тренировок

Основной режим тренировок Гарнер включает танцевальное кардио, балет, силовые тренировки и прыжки на скакалке. Она работает с тренером Симоной Де Ла Рю, посещая спортзал четыре раза в неделю. Ее тренировки сочетают силовые упражнения с элементами танцев, что помогает ей развивать ловкость, силу и общую физическую форму.

Использование в душе щетки для волос

В душе Дженифер Гарнер использует классическую щетку для волос. Это помогает ей убедиться, что кондиционер распределяется равномерно по всей длине волос, работая значительно эффективнее.

Солнцезащитный крем

Солнцезащитный крем – это важнейший элемент в уходе за кожей. Гарнер советует использовать его даже тогда, когда вы не планируете выходить на улицу. Это должно стать привычкой, которая поможет сохранить молодость кожи, поскольку солнцезащитный крем – это ключ к здоровому виду и противодействие старению на долгие годы.

