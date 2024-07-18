Что такое масло чили и кому его категорически нельзя употреблять

Масло чили широко применено в азиатской кухне, оно придает пикантности блюдам. Кроме того, она содержит антиоксидантные и противовоспалительные соединения и может помочь сократить потребление натрия.

Об этом сообщили в health. Несмотря на пользу, масло чили может и отрицательно повлиять на здоровье человека.

Эксперты заметили, что в небольшом количестве она безопасна для большинства людей. Однако масло чили невероятно острое, поэтому может усилить симптомы кислотного рефлекса и может вызвать тошноту и расстройство желудка при потреблении в больших дозах. Людям с расстройствами пищеварения следует избегать употребления острой пищи.

Более того, диета с высоким содержанием острой пищи может увеличить риск развития определенных видов рака, а именно желудка, пищевода. Этот риск связан с умеренным и высоким потреблением острой пищи.

Эксперты подчеркнули, что употреблять масло чили безопасно в умеренных количествах. Однако с врачом лучше обсудить изменения в рацион, если у вас повышен риск развития рака желудка или пищевода.

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