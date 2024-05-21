Кому нельзя есть бананы и почему: врач назвал причины

Один из популярнейших фруктов банан любят как взрослые, так и дети. Он имеет питательные вещества, которые очень полезны для здоровья человека.

Об этом сообщил врач Крис Завос. По его словам, бананы наполнены витаминами (А, Е), минералами, клетчаткой. Однако этот фрукт имеет относительно высокое содержание сахара, в частности средний плод содержит около 14 его граммов.

Кому не стоит есть бананы

Есть определенные категории людей, которым следует избегать либо ограничить потребление этого фрукта. Одна из таких категорий – люди с аллергией на бананы. При аллергической реакции могут появляться зуд, крапивница и отек. Более того, те, кто имеет аллергию на латекс, могут также чувствовать себя плохо, потребляя бананы из-за белка хитиназа, который содержится как в латексе, так и в бананах.

Для людей с диабетом потребление бананов также может иметь негативные последствия из-за высокого содержания углеводов и сахара. Поэтому следует полностью ограничивать употребление бананов или сбалансировать их с другими продуктами, имеющими низкое содержание углеводов.

Лица, имеющие проблемы с почками, также могут испытывать дискомфорт из-за бананов. Это же касается людей, которые принимают некоторые лекарства, которые содержат калий и могут вызвать накопление его в организме.

Врач подчеркнул, что в случае беспокойства относительно диеты следует проконсультироваться со своим гастроэнтерологом.

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