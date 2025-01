Контроль веса, способствующий укреплению иммунитета: о чем говорит наука

Ученые выяснили, что строгие диеты могут ослаблять иммунитет, повышая риск заболеваний, а потому вместо жестких ограничений стоит сосредоточиться на сбалансированном питании и уходе за собой. Таким образом, современный подход к похудению должен акцентировать на здоровье, а не только на весе.

Именно это поможет оставаться здоровыми и достигать результатов без вреда организму. О чем шла речь в исследовании и почему стоит придерживаться диеты для усиления здоровья, рассказали в Eat This, Not That.

Об исследовании

В American Journal of Translational Research было опубликовано исследование от иранских ученых, которые изучили, как значительное ограничение калорий влияет на иммунную систему. В эксперименте приняли участие 29 женщин с избыточным весом и индексом массы тела более 30 кг/м², что соответствует ожирению. Команда врачей-диетологов проводила исследование для оценки изменений в здоровье, разделив их на 2 группы: одна из которых придерживалась диеты со снижением калорийности на 600 ккал в день и принимала средства для похудения, а другая ела без ограничений.

Измерение показателей

В начале исследования и после потери 10% от массы тела в экспериментальной группе исследователи анализировали уровень лимфоцитов. У женщин, которые ограничивали калории и использовали лекарства, количество естественных клеток-киллеров, важных для иммунитета, снизилось. Вместе с тем в контрольной группе без ограничений в питании значительных изменений иммунных маркеров не зафиксировали. Это подчеркивает влияние калорийного дефицита на иммунную функцию.

Выводы

Ограничение калорий может ослаблять иммунную защиту, а потому важно учитывать это при планировании похудения. Перед изменением рациона следует обязательно проконсультироваться с врачом, придерживаться сбалансированного питания и выполнять умеренную физическую активность. Чрезмерное снижение калорий может быть опасным, а потому стоит искать здоровый баланс.

