Коричневая еда против белой: в чем разница и на что следует обратить внимание

А вы знали, что цвет пищи может существенно влиять на качество и количество питательных веществ, которые мы можем получить из нашего рациона? В частности, люди часто сравнивают преимущества именно белой и коричневой пищи.

Поэтому, почему некоторая пища более полезна, чем другая и в чем разница одинаковых, но разных по цвету продуктов? Об этом узнавали в OBOZ.UA.

Хлеб

Черный хлеб полезнее белого, поскольку белый изготавливается только из эндосперма зерна, части, которая окружает семена, удаляя питательные отруби и сам зародыш. Зато коричневый или цельнозерновой хлеб проходит меньшую обработку, сохраняя больше зернистых частиц. Это делает такой хлеб грубее, но здоровее и питательнее для организма.

Рис

Рис является основной пищей, независимо от его сорта для большинства культур и стран мира. Каждый сорт содержит углеводы, а также небольшое количество белка и жира. Коричневый рис считается более здоровым, поскольку содержит отруби и питательные зародыши. Вместе с тем, белый рис лишен таких питательных частей зерна.

Сахар

Стоит отметить, что коричневый и белый сахар почти одинаковы по пользе для здоровья. Однако, коричневый сахар содержит немного больше минералов и имеет характерный вкус патоки. Вы можете выбрать любой из его видов, если продукты не содержат добавок или консервантов.

Яйца

Цвет яйца не определяет его ценность для здоровья. Коричневые и белые яйца почти одинаковы как на вкус, так и по пищевым свойствам. Разница существует только в породе кур, в частности белые куры несут белые яйца, а рыже-коричневые яйца - коричневые.

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