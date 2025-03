Коричневый рис: какой эффект следует ожидать, если ввести продукт в рацион

Рис — это доступный и питательный гарнир, который большинство людей выбирает не только из-за его вкусовых особенностей, но и полезных свойств. Чаще всего используют белые и коричневые сорта, разница между которыми заключается в наличии или удалении внешнего слоя отрубей.

Вместе с тем, хотя коричневый рис содержит больше витаминов и минералов, он также имеет фитиновую кислоту, которая может мешать усвоению полезных веществ. Какие преимущества и потенциальные недостатки важно учитывать, рассказали в Eat This, Not That.

Как коричневый рис влияет на здоровье?

Исследование, опубликованное в The International Journal of Food Sciences and Nutrition, подтверждает, что фитиновая кислота в пище может снижать усвоение таких минералов, как железо, цинк, магний и кальций. Это означает, что даже при потреблении продуктов, богатых этими минералами, организм может не получить от них полной пользы из-за воздействия фитатов. Вместе с тем, согласно отчету Comprehensive Reviews of Food Science and Safety известно, что хотя коричневый рис усваивается хуже, чем белый, существуют методы, помогающие снизить негативное влияние фитиновой кислоты.

Как уменьшить действие фитиновой кислоты?

Гарвардская школа общественного здравоохранения отмечает, что хотя фитаты в коричневом рисе могут снижать усвоение минералов, его польза для здоровья все же перевешивает этот недостаток. Чтобы уменьшить уровень фитиновой кислоты, можно замачивать коричневый рис в теплой воде перед приготовлением, или проращивать его, поскольку это также помогает снизить кислотность.

Также важно учитывать, что фитиновая кислота может препятствовать усвоению минералов из других продуктов, съеденных вместе с рисом. Например, если совместить коричневый рис с блюдом, богатым железом, усвоение этого минерала будет ограниченным. А потому не стоит есть слишком много продуктов с высоким содержанием фитатов за один приём пищи — лучше распределять их в течение дня.

