Красное вино поможет от ожогов на солнце: как это работает

В разгар летнего сезона особенно важно сохранять здоровый вид кожи и избегать солнечных ожогов. Специалисты говорят о том, что более 40 % протестированных солнцезащитных средств не отвечают требованиям.

Проведенные исследования выявили, что хотя солнцезащитные средства эффективны для защиты от UVB-лучей (тех, которые вызывают чувство жжения), они не защищают от UVA-лучей (тех, которые образуют морщинки на гладкой коже). Об этом говорится в материале издания Eat This Not That .

В то же время специалисты подсказали несколько лучших продуктов, которыми вы должны запастись, чтобы избежать ожогов кожи.

Красное вино

При употреблении красного вина в умеренных количествах вы можете накопить запасы антиоксидантов, которые будут иметь эффект УФА. Ведь в вине содержится питательное вещество, которое называется флавоноидом, гарантирующим, что вы не получите обратной реакции солнечных ожогов. В то же время стакан красного вина богатого антиоксидантами напитка не только поможет вам расслабиться, но и поможет бороться с раком кожи. Это обусловлено тем, что флавоноиды препятствуют образованию в коже так называемого активного кислорода или АФК. Эти молекулы опасны тем, что оказывают разнообразные вредные эффекты, изменяя ключевые клеточные функции, а также могут привести к гибели клеток.

Сладкий картофель

Если вам вдруг захотелось чего-нибудь сладкого, употребляйте сладкий картофель, ведь он наполнен вкусом и калием, но и содержит большое количество особого вида витамина А под названием бета-каротин, который содержится только в растениях. Причем, этот витамин имеет решающее значение для получения достаточного количества для создания команды антиоксидантных микроэлементов. В конце концов эта группа антиоксидантов будет действовать как защитный щит от солнца.

Оливковое масло

В свои любимые блюда добавляйте немного оливкового масла, ведь оно является естественным блокатором солнца. Диетологи объясняют, что высокий уровень растительного пептида, содержащийся в оливковом масле под названием сквалан, защищает чувствительные липиды или жиры кожи, поэтому ваша кожа не будет выгорать на солнце.

Клубника

Установлено, что в одной порции клубники больше витамина С, чем в среднем апельсине. А только одна чашка клубники превышает содержание витамина С в среднем апельсине примерно на 15 мг. Известно, что этот противопростудный витамин, который мы потребляем зимой, может помочь нам оставаться здоровыми летом. Кроме того, витамин С играет главную роль в борьбе с видами свободных радикалов, которые являются основной причиной многочисленных негативных изменений кожи.

Авокадо

Этот фрукт содержит витамин Е, который также является мощным антиоксидантом, способным защищать вашу кожу от повреждения свободными радикалами. Кроме того, витамин Е также помогает в борьбе со старением, ведь когда вы едите авокадо, вы не только защищаете свою кожу от морщин, вызванных UVA-лучами, вы также боретесь с последствиями биологического старения.

Лосось

Эта рыба действительно особенно, ведь она имеет высокое содержание омега-3 жирных кислот. Результаты одного из проведенных исследований убедительно доказали, что рыба, богатая омега-3, защищает от солнечных ожогов и любых изменений в ДНК, которые могут привести к раку.

Гранат

Это замечательный источник антиоксидантов, которые замедляют и предотвращают окислительный стресс, вызванный свободными радикалами, которые наносят вред гладкой коже. В то же время, исследование, проведенное техасским A&M, показало, что гранатовые зерна защищают клетки от повреждения или разрушения после воздействия солнечных лучей.

