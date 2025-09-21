Креатин для мозга: как эта добавка повышает концентрацию и бодрость

Многие люди сталкиваются с тем, что после обеда уровень энергии резко падает, появляется сонливость и становится трудно сосредоточиться. Часто в таких случаях мы ищем быстрое решение – чашку кофе или что-то сладкое.

Но есть другие способы поддержать бодрость и ясность ума в течение дня. Журналистка Алиса Шоберг поделилась с express.co собственным опытом, как одна простая добавка помогла ей справиться с дневной усталостью и "туманом в голове".

По ее словам, большинство людей чувствуют, что энергия в середине дня падает, и она не была исключением. "Для меня не имело значения, работала ли я или имела выходной, – начинало быть трудно сосредоточиться, и хотелось вздремнуть", – признается она.

Алиса объясняет, что ее работа в офисе предполагает большинство времени за компьютером, что хоть и не выглядит физически изнурительной, однако сильно нагружает психику. Она всегда планирует прогулки на свежем воздухе, посещает спортзал и старается проводить время подальше от экранов, но даже это не спасало от послеобеденной сонливости. Часто Алиса тянулась к кофе или сладкому, чтобы подзарядиться, но быстро поняла, что это не лучшее долгосрочное решение.

Чтобы поддерживать уровень энергии, она пробовала разные методы: раньше ложилась спать, придерживалась здорового питания и тренировок несколько раз в неделю. Анализ крови, который сделала по совету семейного врача, показал нормальные результаты, но снижение энергии днём всё равно оставалось, мешая сосредоточиться на работе.

Однажды, рассказывая родителям о своем разочаровании, Алиса узнала, что ее папа столкнулся с той же проблемой и начал принимать добавку, которая помогает избежать снижения энергии. Когда он сказал, что это креатин, Алиса сначала подумала, что это вещество только для бодибилдеров, которые хотят нарастить мышцы. Однако после собственного исследования она признала, насколько ошибалась.

Алиса объясняет, что креатин – одна из самых исследованных добавок в мире, и многие люди не осознают всех его преимуществ. Этот жизненно важный химический компонент организм вырабатывает естественным путем в печени, почках и поджелудочной железе, после чего он сохраняется в мышцах и мозге. Впрочем, собственных запасов обычно недостаточно, поэтому важно получать креатин с пищей – мясом и жирной рыбой.

Исследования показывают, что добавки креатина могут:

уменьшать поствирусную усталость;

поддерживать когнитивные функции в стрессовых ситуациях;

улучшать память и настроение;

помогать при болезни Альцгеймера;

усиливать эффект когнитивно-поведенческой терапии при депрессии.

Кроме того, креатин может быть полезным для симптомов менопаузы и даже замедлять развитие опухолей в исследованиях на животных.

Рассказывая о собственном опыте, Алиса отмечает, что после того, как она начала ежедневно растворять порцию креатина в стакане воды, уже через неделю почувствовала изменения: "Я могла работать целый день без необходимости вздремнуть". Она также заметила, что "туман в голове" исчез, что стало приятным бонусом от этой добавки.

Впрочем, всегда стоит консультироваться с семейным врачом, если вы чувствуете чрезмерную усталость, и обсудить прием новых добавок перед их использованием.

