Лайфхак, улучшающий потерю калорий во время бега

Бег является эффективным способом сжигания жира и поддержания физической формы. Чтобы увеличить потерю калорий, добавляйте наклон на дорожке или бегайте вверх, ведь это активирует больше мышц и делает тренировку более интенсивной.

Как именно сделать кардио-тренировку более эффективной, рассказали в Eat This, Not That. Ознакомьтесь с этими рекомендациями и не забудьте перед физической нагрузкой выполнить разминание и простую растяжку, чтобы подготовить мышцы к упражнениям.

Интервалы и бег с наклоном

Встаньте на беговую дорожку, поставив ноги шире плеч. Установите наклон на 10% и скорость чуть выше обычного темпа бега. Выполняйте спринт в течение 30 секунд, затем, держась за ручки, осторожно вернитесь на неподвижную часть беговой дорожки. Отдохните 30 секунд и повторяйте 10 раз.

Стационарный бег под наклоном

Установите наклон на 3,5-4 градуса и скорость 8 км/ч. Начните бегать и поддерживайте этот темп в течение 15-20 минут. Со временем, когда вы привыкнете, попробуйте увеличить темп и скорость.

Равномерная выносливость

Начните с бега на ровной поверхности с обычным темпом в течение 1,6 км. После такого разогрева увеличивайте наклон на 2-5% каждые 10 минут и бегайте 20-30 минут.

Бег вверх или по лестнице

Тренируясь в парке, найдите холм или лестницу и начните бежать вверх в комфортном темпе. После достижения вершины спуститесь вниз и отдохните столько, сколько нужно. Повторите 6-8 раз. Со временем можно увеличивать интенсивность или количество раундов.

