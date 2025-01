Апельсиновый сок для большинства людей ассоциируется, как мощный источник витаминов, отпугивает вирусы и ускоряет бракосочетание во время простуды. Он содержит витамин С, который помогает поддерживать иммунную систему, усваивать железо и действует как мощный антиоксидант.

Видео дня

Однако действительно ли этот напиток эффективен при простуде и способен влиять на лечение простудных заболеваний? Подробно о преимуществах сока рассказали в Eat This, Not That.

Что способствует лечению

Стакан апельсинового сока (около 240 мл) содержит 124 мг витамина С, что покрывает более 100% суточной нормы для взрослого человека. Витамин С поддерживает иммунную систему, защищая лейкоциты, которые борются с вирусами и микробами. Хотя витамин С важен для здоровья, научные исследования не подтверждают, что употребление апельсинового сока напрямую помогает сократить продолжительность простуды.

Вместе с тем, обзор от Cochrane показывает, что добавки витамина С могут немного сократить продолжительность болезни, однако только при постоянном приеме, а не при первых признаках простуды. Таким образом, апельсиновый сок не является панацеей, однако он может быть полезным дополнением к здоровому питанию, поддерживающему иммунную систему.

Другие преимущества сока

Апельсиновый сок — это не только вкусный напиток, но и источник калия, который помогает поддерживать баланс жидкости в организме. Один стакан сока обеспечивает до 20% рекомендуемой суточной нормы калия для женщин и 15% для мужчин, что важно во время простуды, когда организм теряет много жидкости.

Кроме калия, апельсиновый сок содержит достаточно воды, что помогает поддерживать гидратацию, снижает температуру и обеспечивает транспорт питательных веществ по всему организму. Это полезно не только во время болезни, но и для общего самочувствия, ведь сок поддерживает баланс жидкости даже лучше некоторых других напитков.

Сок также богат каротиноидами, которые превращаются в витамин А, поддерживающий слизистые оболочки, а также обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Кроме того, гесперидин в составе сока помогает укрепить иммунную систему, что делает апельсиновый сок полезным дополнением к вашему рациону, когда вы боретесь с простудными заболеваниями.

Ранее OBOZ.UA рассказал, о пользе и преимуществах вишневого сока.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.