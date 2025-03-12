Лекарства для мозга: как регулярные прогулки улучшают память и когнитивные функции

Регулярные физические упражнения давно известны своей пользой для здоровья. Но новые исследования показывают, что ходьба может оказать еще большее положительное влияние. Кроме улучшения физической формы она способствует также улучшению когнитивных функций и памяти, особенно в старшем возрасте.

Видео дня

Новое исследование дает важные доказательства того, как ходьба может положительно влиять на белое вещество мозга, что значительно повышает шансы сохранить умственную активность. Оказывается, даже несколько прогулок в неделю могут обеспечить существенные улучшения в мозговой деятельности, пишет eatthis.com.

"Ходьба увеличивает приток крови к мозгу, что способствует улучшению когнитивных функций и защиты мозга от старения. Это также стимулирует выработку эндорфинов, положительно влияющих на психическое здоровье", – объяснила психолог Холли Шифф.

Исследование, опубликованное в журнале NeuroImage, рассказывает, как именно ходьба способствует улучшению когнитивных функций и памяти у пожилых людей.

Серое и белое вещество мозга

Мозг состоит из серого и белого вещества. Серое вещество содержит нервные клетки, а белое вещество соединяет эти клетки, образуя нервные волокна. Простыми словами, серое вещество – это "вычислительный центр" мозга, а белое – это "кабели", передающие сигналы.

В течение многих лет нейробиологи уделяли больше внимания изучению серого вещества. Многие исследования показали, что серому веществу свойственна пластичность, и она может развиваться даже во взрослом возрасте. Одно из таких исследований, опубликованное в Neurobiology of Learning and Memory, показало, что регулярные физические упражнения у пожилых людей приводят к увеличению объема мозга.

Воздействие физических упражнений на белое вещество

Агнешка Буржинская, доктор философии и профессор неврологии в Университете штата Колорадо, вместе с командой также предположили, что белое вещество может изменяться под влиянием физических упражнений.

Для проверки этой гипотезы было привлечено 250 человек в возрасте от 60 лет, разделенных на три группы. Все участники были в общем-то здоровыми, но большинство вели сидячий образ жизни. Первая группа проходила программу тренировок на растяжку и баланс, вторая – совершала прогулки быстрым шагом по 40 минут трижды в неделю, а третья группа занималась танцами.

Результаты: ходьба оказалась наиболее эффективной

Группа, занимавшаяся ходьбой, показала наибольшие улучшения как в памяти, так и объеме белого вещества. Хотя все группы улучшили физическую форму, ходящие участники продемонстрировали наибольшие изменения в нервных волокнах. Более того, ходьба привела к значительно лучшим результатам в тестах на память по сравнению с танцорами.

Между тем, в группе, которая занималась только растяжкой, были зафиксированы признаки уменьшения объема белого вещества. Это не значит, что растяжка вредна, но она, вероятно, не оказывает таких положительных эффектов на когнитивное здоровье, как аэробные упражнения.

Выводы: несколько прогулок в неделю полезны для памяти

Это исследование дает важные научные результаты: белое вещество способно адаптироваться и улучшаться даже в старшем возрасте. Это большое достижение в изучении человеческого мозга.

С практической точки зрения ученые утверждают, что для поддержания белого вещества в хорошем состоянии и сохранения острой памяти достаточно нескольких скорых прогулок в неделю.

Ранее OBOZ.UA писал, какая еда ускоряет старение.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.