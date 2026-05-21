Украинский аптечный рынок, похоже, заходит в фазу, где будет не просто конкуренция. Будет экономическая стоматология без анестезии.

После разрешения продавать безрецептурные препараты на АЗС логичный вопрос повис в воздухе: если заправке можно, то почему супермаркету нельзя? С марта 2026 года в Украине предусмотрена возможность продажи OTC-препаратов на АЗС при лицензионных и складских условиях.

И вот тут начинается самое интересное. Потому что супермаркеты имеют то, чего аптеки годами пытались купить маркетингом: трафик, доступность, доверие ежедневной покупки и готовую логистику.

Аптеки сами открыли двери FMCG

Главная проблема аптечного рынка в том, что часть аптек давно перестала быть медицинской инфраструктурой.

Они стали ритейлом. Просто с белыми халатами, зелеными крестами и планом продаж.

Фармацевта во многих сетях постепенно превратили не в специалиста по лекарственной безопасности, а в менеджера по продажам: БАДы, "для печени", "для иммунитета", "для нервов", "для энергии", "для волос", "для всего организма". Еще немного, и появится комплекс "для души после совещания с руководством".

И когда профессию провизора годами умножали на ноль, как сказал бы покойный Геннадий Кернес, странно теперь плакать, что супермаркеты хотят продавать тот же товар. Потому что если это уже не фармацевтическая опека, а полка с маржинальным продуктом, то FMCG приходит вполне логично.

Супермаркет не пришел лечить. Он пришел забирать маржу

Сильпо, АТБ, Novus, Фора, крупные сети АЗС не должны изобретать велосипед.

У них уже есть:

кассы;

логистика;

складская система;

аналитика продаж;

массовый поток покупателей;

привычка клиента покупать все в одном месте.

Для них условный магний, витамин D, пластырь, антисептик, ибупрофен или парацетамол это не сакральный аптечный артефакт. Это – товарная позиция, полка, маржа.

И именно здесь аптечным динозаврам станет больно.

Потому что значительная часть аптечной экономики держится не только на рецептурных препаратах, а на сопутствующем ассортименте, БАДах, косметике, маркетинговых контрактах и собственных торговых марках.

Если этот сегмент уйдет в супермаркеты и АЗС, аптечные сети потеряют не "миссию". Они потеряют деньги.

Мир уже это проходил

В США безрецептурные препараты продаются не только в аптеках, но и в супермаркетах, крупных ритейлерах, магазинах у дома и онлайн. FDA отдельно регулирует OTC-препараты как категорию лекарств, которые могут использоваться без рецепта при условии соблюдения инструкции.

В Великобритании часть препаратов, в частности парацетамол, может продаваться вне аптек, но с ограничениями по количеству таблеток в упаковке и продаже. Для general sale outlets максимальный размер упаковки обезболивающих обычно составляет 16 таблеток, тогда как большие упаковки продаются в аптеках под наблюдением фармацевта.

В странах Северной Европы модель тоже не является фантастикой. Дания, Швеция и Норвегия либерализовали продажу части OTC-препаратов вне классических аптек, в частности через grocery и cosmetics retailers.

То есть аргумент "такого нигде нет" не работает. Просто там рынок научился жить по правилам.

Но есть важный нюанс

Лекарства не должны превратиться в жвачку у кассы.

Безрецептурный препарат это все равно препарат. Парацетамол может быть безопасным в правильной дозе, но токсичным при передозировке. Ибупрофен может помочь при боли, но создать проблемы для желудка, почек или пациента с определенными рисками. Поэтому ключевой вопрос не в том, может ли супермаркет продавать OTC-препараты.

Ключевой вопрос другой: какие именно препараты, в каких дозировках, в каких упаковках, при каких условиях хранения и с каким уровнем консультации.

Потому что если все свести к формату "возьмите еще жаропонижающее по акции к куриному филе", то это будет фармацевтический цирк с кассовым аппаратом.

Профессия фармацевта должна выжить

Фармацевт нужен. Но не как декорация у кассы.

Фармацевт нужен там, где есть риск неправильного выбора препарата, взаимодействий, противопоказаний, передозировки или самолечения, которое уже пахнет не аптекой, а приемным отделением.

Если профессия фармацевта хочет сохранить значение, она должна вернуть себе экспертность.

Не "вам еще что-то к чеку?".

А: почему именно этот препарат, кому нельзя, когда к врачу, какая доза, сколько дней, с чем не сочетать.

Потому что иначе супермаркет легко выиграет. Он не будет делать вид клинической медицины. Он просто продаст дешевле, ближе и быстрее.

Аптечный рынок сам много лет превращал часть фармы в FMCG

Теперь FMCG приходит в фарму. И нет, это не "атака супермаркетов на святую аптечную систему". Это абсолютно прогнозируемая рыночная реакция на то, что часть аптечного рынка годами сама методично превращала медицину в обычный ритейл.

Во многих сетях провизор давно стал не специалистом по фармакологии, взаимодействию препаратов и безопасности пациента, а продавцом "чего-то для печени", "чего-то для иммунитета" и очередного БАДа с маркетинговой легендой уровня "квантовое очищение организма".

И тут начинается самое болезненное для аптечных динозавров с тысячами точек по стране. У супермаркетов уже есть все и рынок будет это покупать. Потому что в условиях падения доходов населения люди смотрят не на сакральность зеленого крестика над входом, а на цену, доступность и скорость покупки.

И тут аптека должна честно ответить сама себе на очень неприятный вопрос: чем именно она сегодня принципиально отличается от FMCG-сегмента, если значительная часть дохода генерируется не сложной фармацевтической помощью, а БАДами, косметикой, акционными товарами и маркетинговыми контрактами?

Сейчас мы наблюдаем кризис модели, где аптечный рынок слишком долго пытался сидеть сразу на двух стульях: быть и медициной, и FMCG одновременно. И теперь FMCG пришел забирать свою часть бизнеса.

Особенно у тех, кто годами думал, что зеленый крест над входом это неоновая лицензия на вечную маржу.