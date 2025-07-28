Лишний вес в среднем возрасте может сократить жизнь на пять лет: новое исследование

Лишний вес в среднем возрасте – это не только эстетическая проблема, но и серьезный фактор риска для здоровья. Новые научные данные свидетельствуют, что избыточная масса тела может значительно сократить продолжительность жизни.

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Особенно опасной она является для людей в возрасте от 40 до 60 лет. Исследователи предупреждают: даже незначительное превышение нормы ИМТ может иметь долговременные последствия, пишет eatthis.com.

Какие угрозы несет лишний вес?

По данным Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек США (NIDDK), избыточный вес провоцирует не только физические недуги, но и социальные и эмоциональные трудности. Например, 8 из 10 человек, страдающих диабетом 2 типа, имеют лишний вес. Это может вызвать развитие сопутствующих осложнений: хронические болезни почек, инсульты, сердечную недостаточность, поражение нервной системы, а также проблемы со зрением.

Кроме того, лишний вес существенно повышает риск гипертонии, что, в свою очередь, дополнительно нагружает сердечно-сосудистую систему, способствует разрушению сосудов и может негативно сказаться на психическом здоровье, провоцируя депрессивные состояния. Среди других последствий — ожирение печени, нарушение метаболизма, апноэ во сне и болезни желчного пузыря. Но хуже всего – это риск преждевременной смерти, что подтверждает новое масштабное исследование.

Выводы исследования: как ИМТ влияет на продолжительность жизни?

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, выявило четкую связь между индексом массы тела (ИМТ) в среднем возрасте и продолжительностью жизни. Результаты показали, что те, кто имел избыточный вес (ИМТ 25-29,9) в возрасте 40-60 лет, в среднем жили примерно на пять лет меньше, чем те, кто сохранял нормальный вес (ИМТ 18,5-24,9).

В исследовании были проанализированы данные 29 621 человека в возрасте от 65 лет. До завершения периода наблюдения в 2015 году более 13 900 участников умерли. Ученые оценили продолжительность жизни в зависимости от уровня ИМТ и обнаружили, что более высокий ИМТ связан не только с меньшим количеством прожитых лет, но и с более длинными периодами болезненного состояния.

Какова продолжительность жизни у людей с разными уровнями ИМТ?

Согласно классификации CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США), ИМТ 18,5-24,9 считается нормальным, 25-29,9 – избыточным весом, а 30 и более – ожирением.

Результаты исследования показали:

Люди с ИМТ более 30 (то есть ожирение III степени) имели среднюю продолжительность жизни 77 лет.

Те, чей ИМТ был в пределах 25-29,9 (ожирение I-II степеней), жили в среднем 80 лет.

Лица с нормальным весом жили примерно 82 года.

Как видно, даже умеренный лишний вес уменьшает продолжительность жизни более чем на год, а ожирение – почти на пять лет.

В выводах исследования говорится: "Наши результаты показывают, что избыточный вес или ожирение, которое формируется еще в среднем возрасте, приводит к значительно большему бремени заболеваемости в пожилом возрасте. Эта связь также означает рост расходов на медицинское обслуживание в старшем возрасте. Обществу срочно нужны ресурсы и эффективные стратегии как на индивидуальном, так и на общем уровне для борьбы с проблемой избыточного веса в контексте старения населения".

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