Листовая зелень: естественная защита и усилитель энергии для вашего организма

Листовая зелень давно считается одним из самых полезных продуктов для нашего здоровья. Она богата витаминами, минералами и другими питательными веществами, которые поддерживают жизненные функции организма.

Видео дня

Современные научные исследования лишь подтверждают её важность и раскрывают новые преимущества для здоровья. Издание eatthis.com опубликовало ключевые научные открытия о пользе листовых овощей и почему стоит добавить их в свой рацион.

Листовая зелень помогает снизить риск сердечных заболеваний

Причин добавить в тарелку горсть свежей листовой зелени много, но сейчас появился еще более весомый мотив. Ученые из Университета Эдит Коуэн доказали, что ежедневное потребление одной чашки сырой или полчашки вареной листовой зелени значительно снижает риск сердечных болезней.

Ученые изучили данные более 50 000 жителей Дании в течение 23 лет. Люди, которые ели больше всего овощей с высоким содержанием нитратов, имели более низкое систолическое давление и на 12-26% меньше шансов заболеть сердечно-сосудистыми недугами.

Листовая зелень снижает воспаление в организме, но может вызвать газы

Есть один побочный эффект от регулярного употребления листовых овощей – повышенное газообразование. Исследование Венского и Констанцского университетов показало, что серосодержащий сахар, называемый сульфохиновозой, в листовой зелени стимулирует рост полезных кишечных бактерий.

В частности, она способствует развитию Eubacterium rectale – одного из десяти самых распространенных микробов у здоровых людей. Если потреблять нормальное количество шпината, сульфохиновоза проявляет противовоспалительные свойства. Однако Eubacterium rectale продуцирует сероводород – газ с характерным запахом тухлых яиц. Это напоминает, что зелень следует есть умеренно, чтобы избежать неприятных последствий.

Листовая зелень может усилить вашу мышечную силу

Если верить легенде о Попае, шпинат действительно помогает становиться сильнее. Современные исследования подтверждают: нитраты в листовой зелени могут положительно влиять на мышечную силу и подвижность.

"Мы заметили до 11% прироста силы в ногах у тех, кто потребляет около одной порции нитратных овощей ежедневно, по сравнению с теми, кто ест их мало", – отмечает ученый доктор философии Марк Сим.

Он добавляет, что это особенно важно для пожилых людей, которые больше всего рискуют травмами из-за падения. Чтобы поддержать мышцы, сочетайте листовую зелень с нежирным белком, например, курицей или растительным белком, как черная фасоль.

Снижение риска развития рака благодаря микрозелени

Когда речь идет о листовой зелени, не стоит забывать и о микрозелени – маленькие, еще незрелые растения, которые часто добавляют в салаты и блюда в качестве гарнира. Она известна тем, что содержит значительно больше питательных веществ, чем взрослые растения.

Исследование 2012 года показало, что микрозелень может содержать до 40 раз больше питательных веществ по сравнению с обычной зеленью. Кроме того, она богата полифенолами – мощные антиоксиданты, которые по данным журнала Nutrients могут помогать снижать риск развития различных видов рака.

Ранее OBOZ.UA объяснял, какие продукты помогут улучшить настроение.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.