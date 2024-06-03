Лучшая диета для похудения: как достичь стройной фигуры

Пытаетесь привести себя в форму и сбросить лишний вес? Тогда здоровые пищевые привычки могут помочь. По словам Eatthis, вы можете использовать их в своей жизни, если хотите достичь желаемых целей в сфере здоровья, будь то похудение, получение плоского живота или хорошее самочувствие.

Ускорение метаболизма с помощью правильных продуктов

Имея под рукой любимые здоровые продукты, вы будете делать наилучший выбор еды. Если вам нравятся ломтики яблока с арахисовым маслом, то запаситесь ними.

Позаботьтесь о том, чтобы такие закуски всегда были в вашей кладовке. Болгарский перец служит гарниром к вашему ужину? Позаботьтесь о том, чтобы он всегда был под рукой.

Гидратация обязательна

Питье достаточного количества воды в течение дня важно не только для получения энергии, но и для предотвращения переедания. Исследование, опубликованное журналом Clinical Nutrition Research, показало, что употребление воды перед едой может создать ощущение сытости, что приводит к снижению потребления калорий. Следовательно, если вы пьете жидкость в течение дня и особенно перед едой, вы съедите меньше.

Успех начинается с планирования

Хотя составление плана питания в неделю может звучать ужасно, это в значительной степени способствует выработке здоровых пищевых привычек. Наличие запаса питательных продуктов в холодильнике и кладовке в сочетании с планированием питания может помочь вам делать здоровый выбор даже тогда, когда голод нападает неожиданно. Более того, имейте под рукой легкие в приготовлении блюда на случай, когда не хватает времени, например, удобные здоровые замороженные обеды.

Просмотрите представление о "быстрой" еде

Перестаньте думать о вредных перекусах и начните получать удовольствие от того, что вы едите. Вместо того чтобы полностью вычеркивать определенные любимые блюда из своего рациона, просто включите их в ежедневный план.

Ешьте небольшими порциями такие продукты. Любите шоколад – выпейте одну кружку после обеда. Когда вместо ограничений применяется сбалансированный подход, можно добиться лучших долгосрочных результатов, не чувствуя себя обделенным.

Ставьте разумные и достижимые цели

Чтобы выработать здоровые пищевые привычки, нужно время. Позвольте себе учиться и постепенно получать знания о еде и питании.

Сначала поставьте перед собой реалистичные цели, которых можно добиться в долгосрочной перспективе. Интегрируйте новые привычки и задачи медленно, начиная с малого.

Прислушайтесь к тому, что говорит вам ваш организм

Вместо того чтобы соблюдать общественные нормы, в питании следует ориентироваться на сигналы своего организма. Вместо того чтобы есть в определенное время, ешьте только тогда, когда вы действительно чувствуете голод.

Перед приемом пищи подумайте, подает ли ваше тело сигналы о голоде или нет. Таким образом вы будете питаться тогда, когда ваш организм действительно нуждается в поддержке.

Сделайте некрахмалистые овощи приоритетными

На обед и ужин вы должны съедать две чашки овощей, не содержащих крахмала. Этот метод гарантирует, что пятьдесят процентов того, что вы едите, состоит из рекомендованных диетических продуктов MyPlate. Выбирая некрахмалистые овощи, вы сможете дольше оставаться сытыми после еды.

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