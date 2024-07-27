Лучшая силовая программа, которая поможет вам быстро похудеть

Начало процесса похудения обычно включает кардиотренировку, правильное питание и силовые упражнения. Следовательно, спорт может значительно ускорить ваш метаболизм, способствовать потере жира и помочь достичь желаемой формы тела.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Obesity Reviews, сочетание силовых тренировок с ограничением калорий является наиболее эффективным способом уменьшения жировой массы. Еatthis.com представил самые эффективные упражнения для быстрого похудения.

Важно делать эти упражнения с правильной техникой, постепенно увеличивая интенсивность и вес. Постоянство в тренировках и сбалансированное питание помогут вам добиться целей. Впрочем, важно перед началом новой программы упражнений проконсультироваться с фитнес-тренером или врачом.

Приседания со штангой на спине

Начните со штанги на уровне плеч на стойке для приседаний. Встаньте, поставив ноги на ширине плеч, носки слегка устремлены наружу. Уложите штангу на верхнюю часть спины удобным хватом. Затем опускайте тело, сгибая бедра и колени, держа грудь приподнятыми, а спину прямой. Опускайтесь до тех пор, пока ваши бедра не станут параллельными землей или насколько позволяет ваша гибкость. Нажмите на пять, чтобы вернуться в исходное положение. Выполните три подхода по 12-15 повторений.

Жим штанги над головой

Держите штангу на уровне плеч верхним хватом, руки чуть шире ширины плеч. Выполняйте жим штанги над головой, полностью вытянув руки. Контролируем опустите штангу назад на уровень плеч. Повторите три подхода по 8-10 повторений. Выполните три подхода по 12-15 повторений.

Сословная тяга

Встаньте, поставив ноги на ширине бедер, и уложите штангу перед собой. Наклонитесь в бедрах, держа спину прямо, и возьмитесь за штангу руками на ширине плеч. Поднимите штангу, выпрямляя бедра и колени, удерживая позвоночник в нейтральном положении. Медленно опускайте штангу на землю. Выполните три подхода по 12-15 повторений.

Согнутые ряды

Возьмите штангу верхним хватом, руки чуть шире ширины плеч. Наклонитесь в бедрах, держа спину прямо, и пусть штанга висит перед вами. Тащите штангу к нижней части груди, сжимая лопатки вместе. Опустите штангу в исходное положение. Выполните три подхода по 12-15 повторений.

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