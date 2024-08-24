Лучшая тренировка для развития выносливости: советы по использованию беговой дорожки
Чтобы улучшить свою выносливость, тренироваться следует регулярно, постепенно увеличивая интенсивность. Для этого можно использовать беговую дорожку, которая способствует улучшению сердечно-сосудистого здоровья и эффективного снижения веса.
Однако, выполняя тренировки на беговой дорожке, не следует пренебрегать сигналами тела и нужно пить больше воды. Придерживаясь правильной программы, вы сможете преодолевать большие дистанции и выполнять сложные тренировки. Для этого, рекомендуем ознакомиться с комплексом упражнений на беговой дорожке от Eat This, Not That, которые подходит для улучшения выносливости.
Первая неделя
День 1
- Разогрейтесь во время быстрой ходьбы в течение 5 минут.
- Чередуйте 1 минуту бега и 2 минуты ходьбы. Выполняйте упражнение в течение 20 минут.
- Прогуляйтесь в течение 5 минут, чтобы остыть.
День 2
- Начните упражнение с 5-минутной разминочной ходьбы.
- Пробегите 2 минуты и перейдите на ходьбу в течение 2 минут. Повторяйте комплекс в течение 20 минут.
- Завершите упражнение 5-минутной прогулкой.
День 3
- Пройдите 5 минут, чтобы разогреться.
- Бегите трусцой 10 минут. Постепенно увеличивайте скорость и пройдитесь в течение 5 минут.
- Завершите тренировку 5-минутной прогулкой.
Вторая неделя
День 1
- Начните с разминки в течение 5 минут в умеренном темпе.
- Чередуйте скорости в течение 25 минут: 3 минуты бегом трусцой и 2 минуты обычной ходьбы.
- Выполните легкую прогулку в течение 5 минут, чтобы остыть.
День 2
- Пройдитесь, чтобы разогреться в течение 5 минут.
- В течение 25 минут чередуйте 5-минутный бег трусцой и ходьбу в течение 1 минуты.
- Пройдитесь для охлаждения в течение 5 минут.
День 3
- Выполните разогрев во время 5-минутной ходьбы.
- Начните бег в течение 15 минут в комфортном темпе. Далее следует ускориться на 10 минут.
- Завершите тренировку 5-минутной прогулкой.
Третья неделя
День 1
- Начните с пятиминутной быстрой ходьбы для разогрева.
- Чередуйте 4 минуты бегом трусцой и 1 минуту ходьбы. Упражнение должно занять 30 минут.
- Завершите тренировку пятиминутной прогулкой для охлаждения в легком темпе.
День 2
- Выполните пятиминутную ходьбу для разминки и разогрева.
- Увеличьте интенсивность выполняя бег с трусцой в течение 7 минут. Далее следует уделить 1 минуту для ходьбы. Повторяйте приложение в течение 30 минут.
- Пройдитесь для охлаждения в течение 5 минут, завершая интенсив.
День 3
- Выполните разогрев в течение 5 минут в умеренном темпе.
- Пробежитесь в течение 20 минут в комфортном темпе, затем увеличьте скорость на 10 минут.
- Завершите упражнение пятиминутной прогулкой для восстановления.
Четвертая неделя
День 1
- Разогрейтесь перед тренировкой, пройдя по дорожке в течение 5 минут.
- Чередуйте бег с трусцой в течение 5 минут с ходьбой продолжительностью в 1 минуту. Выполняйте чередование в течение 35 минут.
- Завершите тренировку легкой пятиминутной прогулкой.
День 2
- Пройдитесь 5 минут на дорожке в умеренном темпе, чтобы разогреться.
- Выполните бег трусцой 10 минут, чередуя его с ходьбой продолжительностью в 1 минуту. Повторяйте упражнение 35 минут.
- Пройдитесь 5 минут, чтобы остыть.
День 3
- Начните с 5-минутной ходьбы для разогрева.
- Бегайте 25 минут в комфортном темпе, затем увеличьте скорость на 15 минут.
- Завершите тренировку 5-минутной прогулкой.
Ранее OBOZ.UA рассказал, как правильно выполнять упражнения на беговой дорожке.
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