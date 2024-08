Лучшая тренировка для развития выносливости: советы по использованию беговой дорожки

Чтобы улучшить свою выносливость, тренироваться следует регулярно, постепенно увеличивая интенсивность. Для этого можно использовать беговую дорожку, которая способствует улучшению сердечно-сосудистого здоровья и эффективного снижения веса.

Однако, выполняя тренировки на беговой дорожке, не следует пренебрегать сигналами тела и нужно пить больше воды. Придерживаясь правильной программы, вы сможете преодолевать большие дистанции и выполнять сложные тренировки. Для этого, рекомендуем ознакомиться с комплексом упражнений на беговой дорожке от Eat This, Not That, которые подходит для улучшения выносливости.

Первая неделя

День 1

Разогрейтесь во время быстрой ходьбы в течение 5 минут. Чередуйте 1 минуту бега и 2 минуты ходьбы. Выполняйте упражнение в течение 20 минут. Прогуляйтесь в течение 5 минут, чтобы остыть.

День 2

Начните упражнение с 5-минутной разминочной ходьбы. Пробегите 2 минуты и перейдите на ходьбу в течение 2 минут. Повторяйте комплекс в течение 20 минут. Завершите упражнение 5-минутной прогулкой.

День 3

Пройдите 5 минут, чтобы разогреться. Бегите трусцой 10 минут. Постепенно увеличивайте скорость и пройдитесь в течение 5 минут. Завершите тренировку 5-минутной прогулкой.

Вторая неделя

День 1

Начните с разминки в течение 5 минут в умеренном темпе. Чередуйте скорости в течение 25 минут: 3 минуты бегом трусцой и 2 минуты обычной ходьбы. Выполните легкую прогулку в течение 5 минут, чтобы остыть.

День 2

Пройдитесь, чтобы разогреться в течение 5 минут. В течение 25 минут чередуйте 5-минутный бег трусцой и ходьбу в течение 1 минуты. Пройдитесь для охлаждения в течение 5 минут.

День 3

Выполните разогрев во время 5-минутной ходьбы. Начните бег в течение 15 минут в комфортном темпе. Далее следует ускориться на 10 минут. Завершите тренировку 5-минутной прогулкой.

Третья неделя

День 1

Начните с пятиминутной быстрой ходьбы для разогрева. Чередуйте 4 минуты бегом трусцой и 1 минуту ходьбы. Упражнение должно занять 30 минут. Завершите тренировку пятиминутной прогулкой для охлаждения в легком темпе.

День 2

Выполните пятиминутную ходьбу для разминки и разогрева. Увеличьте интенсивность выполняя бег с трусцой в течение 7 минут. Далее следует уделить 1 минуту для ходьбы. Повторяйте приложение в течение 30 минут. Пройдитесь для охлаждения в течение 5 минут, завершая интенсив.

День 3

Выполните разогрев в течение 5 минут в умеренном темпе. Пробежитесь в течение 20 минут в комфортном темпе, затем увеличьте скорость на 10 минут. Завершите упражнение пятиминутной прогулкой для восстановления.

Четвертая неделя

День 1

Разогрейтесь перед тренировкой, пройдя по дорожке в течение 5 минут. Чередуйте бег с трусцой в течение 5 минут с ходьбой продолжительностью в 1 минуту. Выполняйте чередование в течение 35 минут. Завершите тренировку легкой пятиминутной прогулкой.

День 2

Пройдитесь 5 минут на дорожке в умеренном темпе, чтобы разогреться. Выполните бег трусцой 10 минут, чередуя его с ходьбой продолжительностью в 1 минуту. Повторяйте упражнение 35 минут. Пройдитесь 5 минут, чтобы остыть.

День 3

Начните с 5-минутной ходьбы для разогрева. Бегайте 25 минут в комфортном темпе, затем увеличьте скорость на 15 минут. Завершите тренировку 5-минутной прогулкой.

