Лучшая ягода для снижения уровня сахара в крови: как малина влияет на здоровье

Контроль уровня сахара в крови является важной составляющей здоровья, особенно для людей с риском диабета. Питание играет ключевую роль в этом процессе, и правильный выбор продуктов может значительно улучшить самочувствие.

Видео дня

Некоторые ягоды способны не только не вредить, но и помогать стабилизировать показатели глюкозы. Среди них особое внимание диетологи уделяют одной доступной и полезной ягоде – малине, пишет eatthis.com.

Малина имеет один из самых высоких показателей клетчатки среди ягод и одновременно содержит минимум сахара. К тому же она богата полезными биоактивными соединениями. Это подтверждает и исследование 2019 года, опубликованное в журнале Food & Function. В нём установили, что взрослые с преддиабетом и инсулинорезистентностью, которые употребляли малину вместе с едой, имели более низкий уровень инсулина после приёма пищи.

Гликемический индекс показывает, как быстро продукт повышает уровень сахара в крови. По словам медсестры Джулианы Тамайо, этот показатель для малины составляет 32, что классифицируется как низкий уровень. Именно поэтому она является хорошим выбором для людей с диабетом.

Почему малина эффективна при повышенном сахаре?

В одной чашке малины содержится примерно 8 граммов клетчатки – это около 29% суточной нормы. Важно и то, что клетчатка составляет почти половину всех углеводов в этой ягоде.

"Это означает, что когда вы едите малину, уровень сахара в крови не будет повышаться так сильно, поскольку клетчатка усваивается и переваривается гораздо медленнее", – объясняет Тамайо.

Малина также является источником мощных антиоксидантов – в частности флавонолов и антоцианов. Антоцианы способны блокировать некоторые пищеварительные ферменты, замедляя расщепление пищи. Это помогает избежать резких скачков глюкозы.

"Антоцианы в малине связаны со снижением уровня глюкозы и инсулина в крови. А танины подавляют ферменты, связанные с расщеплением углеводов, что приводит к снижению уровня сахара в крови. Кроме того, потребление малины связывают с полезными изменениями в здоровье кишечника, что может способствовать лучшему контролю уровня сахара в крови", – отмечает диетолог-нутрициолог Сара Чатфилд.

Как правильно употреблять малину?

Хотя малина полезна сама по себе, эксперты советуют сочетать ее с продуктами, богатыми белком, чтобы усилить эффект. Тамайо рекомендует добавлять её к несладкому греческому йогурту, сыру или есть вместе с горстью миндаля.

"Добавление их к горсти орехов усилит их эффективность благодаря полезным жирам и белкам, содержащимся в орехах, которые еще больше замедляют пищеварение", – говорит диетолог Дана Эллис Ханнес.

Еще один удачный вариант – добавить малину вместе с орехами в тарелку овсянки. Такой завтрак, богатый клетчаткой, поможет еще лучше контролировать уровень сахара в крови.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.