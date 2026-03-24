Стевия или монк-фрукт: битва натуральных подсластителей

Сладкое остается одной из самых тяжелых привычек, от которой люди пытаются отказаться. Именно поэтому натуральные заменители сахара все чаще привлекают внимание тех, кто заботится о здоровье и фигуре.

Среди самых популярных вариантов – стевия и монк-фрукт, которые имеют нулевую калорийность и растительное происхождение. Но действительно ли один из них лучше другого и какой стоит выбрать – издание parade.com разбиралось вместе с диетологами.

По информации Центра исследований безопасности ингредиентов при Университете штата Мичиган, замена обычного сахара или калорийных подсластителей на стевию или монк-фрукт может способствовать снижению общей калорийности рациона. Популярность этих альтернатив растет, поскольку все больше людей беспокоятся о рисках диабета, ожирения и метаболических нарушений, связанных с чрезмерным потреблением сахара.

"Я рекомендую и монк-фрукт, и стевию как альтернативу сахару, ведь они имеют подобные преимущества, оставаясь безопасными и удобными для большинства людей", – отмечает диетолог Лаура Айзексон. Она добавляет, что эти подсластители не усваиваются организмом так, как обычный сахар, и обычно не вызывают повышения уровня глюкозы в крови.

Оба варианта доступны в различных формах – жидкой, гранулированной или порошкообразной, что позволяет использовать их в напитках, кулинарии и выпечке. В то же время, по словам доктора Шарлотты Сервантес, их вкус отличается от традиционного сахара.

"Я бы посоветовала попробовать оба варианта, чтобы понять, какой вкус вам больше нравится", – говорит она.

Что стоит знать о монк-фрукте?

Монк-фрукт – это небольшой зеленый плод растения Siraitia grosvenorii, который веками использовали в китайской медицине для лечения простуды, астмы и проблем с пищеварением.

Его сладость обеспечивают могрозиды – природные соединения, которые в 100-250 раз слаще обычного сахара. Подсластитель получают путем их экстракции и концентрирования.

Айзексон объясняет, что могрозиды не влияют на уровень сахара в крови, поскольку не метаболизируются как обычные углеводы. Кроме того, они могут действовать как антиоксиданты, снижая уровень окислительного стресса.

Некоторые данные также свидетельствуют о потенциальной пользе для метаболизма, однако, по словам Сервантеса, эти эффекты требуют дальнейшего изучения.

"Сейчас польза подсластителя из монк-фрукта подобна другим некалорийным заменителям сахара: они помогают уменьшить количество добавленного сахара, сохраняя привлекательный вкус продуктов и напитков", – отмечает она.

Что нужно знать о стевии?

Стевию получают из листьев растения Stevia rebaudiana, которое уже много поколений используют в Южной Америке как природный подсластитель и лечебное средство. Ее производят путем выделения стевиоловых гликозидов из листьев.

Согласно данным регуляторов, стевия может быть в 200-400 раз слаще сахара. Как и монк-фрукт, она практически не содержит калорий и не повышает уровень глюкозы в крови, что делает её популярной среди людей, контролирующих вес или имеющих диабет.

Также стевия содержит антиоксиданты. Некоторые исследования предполагают, что она может иметь положительное влияние на профилактику отдельных хронических заболеваний, в частности почек, но доказательств пока недостаточно.

Сравнение: что общего и отличного?

По словам Айзексон, оба подсластителя имеют много общего:

происходят из растений

не содержат калорий

не вызывают резких изменений уровня сахара в крови

могут помочь уменьшить калорийность рациона

обладают антиоксидантными свойствами

считаются безопасными при умеренном употреблении

Впрочем, есть и различия. Стевия обычно слаще монк-фрукта. Кроме того, их вкус отличается: стевия может оставлять легкое горьковатое или "лакричное" послевкусие, тогда как монк-фрукт имеет более мягкий, более "сахарный" профиль.

Стоит учитывать, что готовые подсластители часто проходят обработку и могут содержать дополнительные компоненты – например, декстрозу или мальтодекстрин.

Есть ли побочные эффекты?

По словам Сервантес, оба подсластителя в целом считаются безопасными. В большинстве случаев они хорошо переносятся, если употреблять их в разумных количествах.

Однако стевия может влиять на микрофлору кишечника. Кроме того, оба продукта нередко сочетают с другими ингредиентами, такими как эритритол или инулин.

"Сахарные спирты, например эритритол, у некоторых людей могут вызывать дискомфорт в пищеварении, а декстроза и мальтодекстрин содержат небольшое количество углеводов", – объясняет Айзексон.

Что же выбрать?

"Я не думаю, что какой-то из этих вариантов является однозначно более полезным. Оба хорошо подходят для тех, кто хочет уменьшить потребление сахара", – заключает Сервантес.

Айзексон также отмечает: и стевия, и монк-фрукт являются безопасными и эффективными альтернативами. Окончательный выбор зависит от личных вкусовых предпочтений.

"Нет убедительных доказательств того, что один из них значительно лучше для контроля веса или уровня сахара в крови. Лучший вариант – тот, который вам нравится и который вы сможете регулярно использовать в рамках сбалансированного питания", – заключает она.

