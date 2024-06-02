Лучшие домашние средства от боли в горле

Ангина – это состояние, часто являющееся следствием бактериальной или вирусной инфекции и вызывает неприятное раздражение и боль в горле. Хотя существует несколько лекарств, некоторые кухонные ингредиенты также могут решить проблему.

Мы собрали для вас список самых лучших домашних средств от боли в горле. В случае ухудшения симптомов следует обратиться к врачу.

Полоскание горла соленой водой уменьшает отек горла.

Основным домашним средством для лечения боли в горле является полоскание горла соленой водой. Добавьте 1/4 или 1/2 чайной ложки соли в 120–240 миллилитров теплой воды и хорошо перемешайте.

Полощите горло этой соленой водой и выплевывайте ее. Для достижения хороших результатов делайте это каждые три часа. Это действие уменьшает возможный отек и сохраняет горло чистым.

Антибактериальные, противовоспалительные и антиоксидантные свойства меда могут вылечить инфекцию горла

Мед, независимо от того, употребляется ли он сырым или смешивается с чаем, молоком или лимонным соком, является давним средством для лечения инфекций горла.

Иногда он может быть эффективнее обычного лекарства от простуды, уменьшая раздражение и облегчая боль. Кроме того, он еще и приятнее по вкусу. Эта целительная сила является результатом антибактериальных, противовоспалительных и антиоксидантных свойств меда.

Молоко с куркумой – распространенное средство от проблем, связанных с простудой

Молоко, настоянное на куркуме, которое поклонники здорового образа жизни также называют "золотым молоком", является эффективным средством для лечения симптомов и проблем, связанных с простудой и болью в горле.

Это молоко может облегчить боль в горле, снимая отек. На самом деле, смесь куркумы с молоком считается мощным антибиотиком в аюрведе благодаря своим противовоспалительным свойствам.

Такие напитки, как чай из корня имбиря, могут устранить бактерии.

Теплые напитки, такие как чай, обычно упрощают боль в горле. Однако добавление экстракта имбиря в чай может значительно улучшить состояние.

Мало того, что имбирь оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие, которое может облегчить боль в горле, он также может убивать вирусы, вызывающие респираторные заболевания, и уменьшать воспаление в легких. Ромашка, мята и другие травяные чаи тоже могут помочь.

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