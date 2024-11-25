Лучшие ягоды, которые следует есть после 50 лет
После 50 лет, чтобы снизить высокий уровень холестерина, в ежедневный рацион следует добавить порцию ягод. Они богаты биологически активными веществами, которые помогают снизить риск многих возрастных заболеваний и улучшить ваше самочувствие.
Почему для улучшения сердечно-сосудистой системы вам не обойтись без ягод и как их ввести в свое питание? Об этом рассказали в Eat This, Not That.
Ягоды богаты антиоксидантами, в частности антоцианами, ресвератролом и элаговой кислотой, которые нейтрализуют свободные радикалы и замедляют развитие возрастных и аутоиммунных заболеваний. Кроме того, высокое содержание флавоноидов также способствует снижению "плохого" холестерина (ЛПНП) и уменьшает риск сердечных заболеваний, что особенно важно для людей старше 50 лет.
В частности, содержание антоцианов в составе ягод, поддерживает здоровье мозга, снижая риск деменции и болезни Альцгеймера. Кроме улучшения когнитивной функции, ягоды обладают противовоспалительными свойствами. Они обеспечивают организм важными витаминами и минералами, такими как витамин C, K1, марганец, медь и фолиевая кислота, улучшающими общее состояние здоровья.
Чтобы получить такую пользу, следует употреблять такие ягоды, как: черника, ежевика, клубника, малина, а также ягоды годжи, клюкву и асаи. Кроме своих немалых преимуществ для здоровья, они имеют сладкий вкус, подходящий к взбитому творогу, овсянке, смузи или салатам. Поэтому, независимо от возраста, такие ягоды легко сделать частью рациона для всех возрастных групп.
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