Лучшие трюки для похудения: как сделать живот плоским после 50 лет

С возрастом достичь более плоского живота становится сложнее из-за замедленного метаболизма и потери мышечной массы. Кроме того, малоподвижный образ жизни или однообразные тренировки уменьшают эффективность сжигания калорий.

Чтобы противостоять этим изменениям, попробуйте добавить силовые и кардио тренировки в свою программу, а также обновить подход к базовым упражнениям. В Eat This Not That рассказали, какие трюки помогут вам достичь лучших результатов в борьбе за плоский живот, даже после 50 лет.

Трюк №1. Нагрузка для рук

Перенос веса — это эффективное упражнение для всего тела, которое также помогает укрепить ядро и сжигать жир. Для выполнения этого упражнения держите тяжелую гантель сбоку, грудь высоко, а ядро напряженным. Пройдитесь на расстояние 15-30 метров, сохраняя равновесие, а затем вернитесь и поменяйте руку. Повторите упражнение в трех подходах для лучшего результата.

Трюк №2. Финишер (комбинация упражнений)

Чтобы сжечь дополнительные калории в конце тренировки, добавьте быстрый финишер, который работает на несколько групп мышц одновременно. Выполните подряд 3 упражнения для ног, без перерыва между ними, и повторите этот комплекс трижды для максимального эффекта.

Приседания с весом тела. Держа грудь высокой и напряженной, отведите бедра назад и приседайте, пока бедра не станут параллельны земле. Затем, используя пятки и бедра, вернитесь в положение стоя, активно задействуя квадрицепсы и ягодицы. Выполните 15 повторений.

Поочередные выпады. Сделайте большой шаг вперед одной ногой, опустите пятку к земле и опуститесь, пока заднее колено не коснется пола. Протолкнитесь передней ногой, чтобы подняться, а затем повторите с другой ногой. Выполните 8 повторений на каждую ногу.

Тяга бедра. Выполните подъемы бедер с опорой на скамью. Для этого положите верхнюю часть спины на скамью, ноги держите перед собой, а корпус напряженным. Опустите бедра вниз, контролируя движение, а затем используйте пятки, чтобы поднять бедра, пока они не станут почти параллельными земле. Сильно сожмите ягодицы в верхней точке, опуститесь и повторите.

Трюк №3. Тренировка для мышц живота между кардио

Одной из причин, почему вам может быть трудно похудеть, является недостаточное кровообращение в определённых частях тела, например, в области живота. Чтобы повысить приток крови к этой зоне, попробуйте чередовать интервалы кардио с упражнениями для пресса.

Выполняйте 4-5 раундов суперсетов: сначала интервал кардио для увеличения пульса, а затем сразу переходите к упражнениям для пресса. Это поможет активизировать кровообращение в животе и улучшит сжигание жира.

Спринт на беговой дорожке. Встаньте на беговую дорожку, установите быстрый темп, который сможете поддерживать в течение 20-30 секунд. Бегайте на подошвах ног, следя за темпом. После завершения интервала, немедленно переходите к упражнениям для пресса, чтобы поддержать высокий уровень активности и стимулировать кровообращение в области живота.

Подъем ног лежа. Лягте на спину, прижимая ребра к земле, и поднимите ноги к потолку, держа их прямыми, а корпус напряженным. В конце движения сильно сожмите пресс, а затем опустите ноги обратно в исходное положение, контролируя движение и сохраняя напряжение. Продолжайте упражнение в течение 30-60 секунд, поддерживая правильную технику.

