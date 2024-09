Лучшие упражнения для стройности: универсальные тренировки для женщин

Чтобы быть стройными и постоянно поддерживать форму, необходимо регулярно поддерживать ежедневную активность. В частности, круговые упражнения с собственным весом увеличивают потерю жира, силу мышц и улучшают сердечно-сосудистую систему.

Предлагаем ознакомиться с программой упражнений для женщин от Eat This, Not That, которую можно выполнять даже дома без определенного оборудования и спортзала. Избегайте перегрузки, постепенно увеличивайте интенсивность и берите один день для отдыха в неделю, чтобы увидеть заметный результат.

Тазовые мосты

Начните с набедренных мостов: лягте на пол, согните ноги, держа пятки на полу. Поднимите бедра вверх, напрягая ягодицы, не прогибая поясницу. Выполните 2-3 подхода по 10 повторений.

Отжимания

Начните отжимания с высокой планки, расставив руки на ширине плеч и держа спину ровной. Опускайтесь, прижимая локти к телу и избегайте провисания бедер. Если вам трудно отжиматься от пола, используйте подходящую поверхность, чтобы сохранить правильную технику. Выполните 2-3 подхода по 8 повторений.

Раздельные приседания

Для разделенных приседаний поставьте одну ногу вперед, образуя 2 угла в 90 градусов. Опускайтесь вниз и поднимитесь, опираясь на пятку передней ноги, не позволяя колену выходить за носок. Выполните 2-3 подхода по 6 повторений на каждую ногу.

Упражнение для рук

Согните колени и наклоните туловище параллельно к земле. Выполняйте поднятия рук в формах Y, T, W, и с локтями под углом 90 градусов, сжимая лопатки каждый раз. Сделайте 5 повторений для каждой позиции по 2-3 подхода.

Поза "Птица-собака"

Встаньте на руки и колени, держа спину ровной. Вытяните противоположную руку и ногу, акцентируя на вытягивании пятки, чтобы активировать ягодичные мышцы. Сделайте 2-3 подхода по 6 повторений в каждую сторону.

Альпинисты

Примите положение отжимания, держите корпус напряженным и поочередно подтягивайте колени к груди. Держите голову поднятой, а бедра низко. Выполните 2-3 подхода по 30 секунд работы и 30 секунд отдыха.

